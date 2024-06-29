Ветер стал причиной пожара в доме в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Вечером 29 июня пожар произошел в частном доме в переулке Станционном в Каменске. Воздушная линия от сильного ветра терлась о козырек навеса, который вскоре вспыхнул. Соседи увидели дым и вызвали пожарных.
В управлении МЧС отметили, что из-за плотной застройки был риск перехода огня на соседние дома и постройки. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Его оперативно смогли потушить восемь спасателей.
Сообщается, что никто из жильцов дома и соседей не пострадал.
Еще один пожар произошел на улице Ковровой в Шахтах. Там в многоквартирном бараке вспыхнула проводка на кухне. Сгорела кровля дома и квартира. Из жильцов никто не пострадал.
Ранее в Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай.