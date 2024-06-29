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Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:56

Updated Сегодня, 17:56

Сильный ветер спровоцировал пожар в Каменске-Шахтинском

Ветер стал причиной пожара в доме в Ростовской области

29 июня 2024, 17:56
Фото: 1MI
Сильный ветер спровоцировал пожар в Каменске-Шахтинском
Сильный ветер спровоцировал пожар в Каменске-Шахтинском, поделились в управлении МЧС по Ростовской области.

Вечером 29 июня пожар произошел в частном доме в переулке Станционном в Каменске. Воздушная линия от сильного ветра терлась о козырек навеса, который вскоре вспыхнул. Соседи увидели дым и вызвали пожарных.

В управлении МЧС отметили, что из-за плотной застройки был риск перехода огня на соседние дома и постройки. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Его оперативно смогли потушить восемь спасателей.

Сообщается, что никто из жильцов дома и соседей не пострадал.

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Еще один пожар произошел на улице Ковровой в Шахтах. Там в многоквартирном бараке вспыхнула проводка на кухне. Сгорела кровля дома и квартира. Из жильцов никто не пострадал.

Ранее в Ростовской области из-за эффекта линзы полностью сгорел сарай.

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