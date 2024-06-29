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Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

СИЗО-1 в Ростове

Жилой комплекс решили построить рядом со скандальным СИЗО-1 в Ростове

29 июня 2024, 12:00
Фото: rostovgazeta.ru
СИЗО-1 в Ростове
Малоэтажный жилой комплекс построят рядом с СИЗО-1, разрешение на это выдала администрация Ростова.

Речь идет об участке на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Кировского. Он пустует с 2021 года. Ранее там находилось историческое здание — дом Воробьева 1904 года постройки.

Жилой комплекс решили построить рядом со скандальным СИЗО-1 в РостовеЖилой комплекс решили построить рядом со скандальным СИЗО-1 в Ростове
Жилой комплекс решили построить рядом со скандальным СИЗО-1 в РостовеЖилой комплекс решили построить рядом со скандальным СИЗО-1 в Ростове
Жилой комплекс решили построить рядом со скандальным СИЗО-1 в РостовеЖилой комплекс решили построить рядом со скандальным СИЗО-1 в Ростове
Жилой комплекс решили построить рядом со скандальным СИЗО-1 в Ростове
Фото: rostovgazeta.ru

На освободившемся месте, согласно паспорту объекта, появится малоэтажный многоквартирный дом. Строители уже начали работы. Сообщается, что достроить дом должны к 2027 году. Заказчиком и подрядчиком проекта выступает компания «ЭТОС ПЛЮС».

Новый дом будет находиться рядом с СИЗО-1 Ростова, где в середине июня заключенные взяли заложников. Их удалось освободить. Пять из шести террористов ликвидированы, один находится в больнице.

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