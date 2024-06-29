Жилой комплекс решили построить рядом со скандальным СИЗО-1 в Ростове

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Речь идет об участке на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Кировского. Он пустует с 2021 года. Ранее там находилось историческое здание — дом Воробьева 1904 года постройки.
На освободившемся месте, согласно паспорту объекта, появится малоэтажный многоквартирный дом. Строители уже начали работы. Сообщается, что достроить дом должны к 2027 году. Заказчиком и подрядчиком проекта выступает компания «ЭТОС ПЛЮС».
Новый дом будет находиться рядом с СИЗО-1 Ростова, где в середине июня заключенные взяли заложников. Их удалось освободить. Пять из шести террористов ликвидированы, один находится в больнице.