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Updated Сегодня, 11:16

Фото для иллюстрации

Житель Ростовской области пытался заживо сжечь собственную мать

29 июня 2024, 11:16
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
В Новочеркасске местный житель заключен под стражу за покушение на убийство своей матери, подробностями поделились в СУ СК РФ по Ростовской области.

На днях житель Новочеркасска поссорился со своей 54-летней мамой. Он решил убить женщину. Мужчина поджег в ее доме мебель, оставил женщину в горящем помещении, закрыл дверь на ключ и сбежал.

Спасти ее смогли соседи. Они услышали ее крики о помощи и выломали дверь.

Вскоре мужчину задержали. На допросе он полностью признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Расследование уголовного дела продолжается.

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