Житель Ростовской области пытался заживо сжечь собственную мать

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
На днях житель Новочеркасска поссорился со своей 54-летней мамой. Он решил убить женщину. Мужчина поджег в ее доме мебель, оставил женщину в горящем помещении, закрыл дверь на ключ и сбежал.
Спасти ее смогли соседи. Они услышали ее крики о помощи и выломали дверь.
Вскоре мужчину задержали. На допросе он полностью признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Ростове семь лет дали монтажнику-высотнику, перерезавшему трос напарнику.