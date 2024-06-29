Жители Таганрога сообщили о возможной работе ПВО в городе 29 июня

Силы противовоздушной обороны могли сработать в Таганроге 29 июня, около 14.30. Жители города сообщили о звуках взрыва в небе и характерных белых полосах. Официально власти Таганрога и области об атаке БПЛА или ракет не сообщали. Не поступали такие сообщения и от Минобороны.