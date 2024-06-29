Жители Таганрога сообщили о возможной работе ПВО в городе 29 июня

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Силы противовоздушной обороны могли сработать в Таганроге 29 июня, около 14.30. Жители города сообщили о звуках взрыва в небе и характерных белых полосах. Официально власти Таганрога и области об атаке БПЛА или ракет не сообщали. Не поступали такие сообщения и от Минобороны.
Информация будет уточняться.
Напомним, 28 июня в Ростовской области пресекли атаку беспилотника. Его сбили дежурные силы ПВО. Никто в результате инцидента не пострадал. 25 июня Ростовскую область пытались атаковать малогабаритным воздушным шаром. Он также относится к одному из видов БПЛА. Разрушений от работы ПВО по шару не зафиксировано.