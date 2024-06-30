Айтишники из Ростова оживят аватары покойников на нейрокладбище

В интервью Don Mash Марцинюк рассказал, что программа будет работать за счет нейросети. Для того, чтобы создать аватар, необходимо оцифровать человека, задать ему более 200 вопросов и записать голос. Все это поможет воссоздать правдоподобный образ усопшего.