Айтишники из Ростова оживят аватары покойников на нейрокладбище

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Михаил Марцинюк совместно с совладельцем «Ритуал-Сервис» Олегом Шеляговым продолжают работу над проектом нейрокладбища. Донской айтишник рассказал, что все желающие смогут создать голографический аватар усопшего. В данный момент разрабатывается два варианта взаимодействия с ним. Это QR-код на кладбище и голографическое переносное нейронное надгробье (ГПНН-1).
ГПНН-1 включает в себя саму голограмму, видеокамеру и цифровой аватар умершего. Каждому клиенту также устройство будет выдаваться на дом.
В интервью Don Mash Марцинюк рассказал, что программа будет работать за счет нейросети. Для того, чтобы создать аватар, необходимо оцифровать человека, задать ему более 200 вопросов и записать голос. Все это поможет воссоздать правдоподобный образ усопшего.
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