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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Донские айтишники создадут голографическое нейрокладбище

Айтишники из Ростова оживят аватары покойников на нейрокладбище

30 июня 2024, 12:14
Фото: 1MI
Донские айтишники создадут голографическое нейрокладбище
Проект нейрокладбища будет представлен в двух форматах: QR-код на могильном камне и голографическое переносное нейронное надгробье, сообщил создатель проекта, уроженец Ростова-на-Дону Михаил Марцинюк в телеграм-канале.

Михаил Марцинюк совместно с совладельцем «Ритуал-Сервис» Олегом Шеляговым продолжают работу над проектом нейрокладбища. Донской айтишник рассказал, что все желающие смогут создать голографический аватар усопшего. В данный момент разрабатывается два варианта взаимодействия с ним. Это QR-код на кладбище и голографическое переносное нейронное надгробье (ГПНН-1).

ГПНН-1 включает в себя саму голограмму, видеокамеру и цифровой аватар умершего. Каждому клиенту также устройство будет выдаваться на дом.

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Донские айтишники создадут голографическое нейрокладбище
Видео: 1MI

В интервью Don Mash Марцинюк рассказал, что программа будет работать за счет нейросети. Для того, чтобы создать аватар, необходимо оцифровать человека, задать ему более 200 вопросов и записать голос. Все это поможет воссоздать правдоподобный образ усопшего.

Читайте также, что в Ростове создадут цифровое кладбище с сотнями тысяч могил.

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