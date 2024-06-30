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Posted 30 июня, 19:18

Published 30 июня, 19:18

Modified 30 июня, 19:20

Updated 30 июня, 19:20

Бастрыкин отреагировал на травлю врача-офтальмолога в Ростовской области

Бастрыкин отреагировал на травлю врача-офтальмолога в Ростовской области

30 июня 2024, 19:18
Фото: 1MI
Бастрыкин отреагировал на травлю врача-офтальмолога в Ростовской области
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации о моральном и физическом угнетении врача-офтальмолога из Ростовской области, сообщает региональное ведомство в телеграм-канале.

Ранее региональные СМИ сообщили о враче из Семикаракорска, которая якобы попала в больницу после потасовки с заместителем главврача. Руководитель был недоволен работой сотрудницы, так как она, как пишет «Блокнот. Ростов», не выполняла «липовые» диспансеризации и другие его поручения. Однажды устные претензии переросли в потасовку. Замглавы, дескать, ворвался в кабинет к пострадавшей, разговаривал на повышенных тонах, а затем начал сильно трясти. У женщины поднялось давление и ей понадобилась госпитализация.

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В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде организовать проверку распространяемой в СМИ информации об инциденте и доложить о принятом решении.

Ранее стало известно, что центральный аппарат СК держит на контроле расследование дела об избиении жителя Ростова-на-Дону, его супруги и ребенка из-за самоката.

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