Бастрыкин отреагировал на травлю врача-офтальмолога в Ростовской области

Ранее региональные СМИ сообщили о враче из Семикаракорска, которая якобы попала в больницу после потасовки с заместителем главврача. Руководитель был недоволен работой сотрудницы, так как она, как пишет «Блокнот. Ростов», не выполняла «липовые» диспансеризации и другие его поручения. Однажды устные претензии переросли в потасовку. Замглавы, дескать, ворвался в кабинет к пострадавшей, разговаривал на повышенных тонах, а затем начал сильно трясти. У женщины поднялось давление и ей понадобилась госпитализация.