«Без выплаты не уйдем»: как расселяют уникальный дом на Станиславского, 103 в Ростове

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Дом на Станиславского, 103, по разным данным, построили в 1864 году. Жильцы дома, изучавшие историю здания, рассказывают, что он принадлежал местному раввину. Он содержал доходный дом. На здании еще сохранилась уникальная лепнина, а внутри можно увидеть кирпичную кладку и перила, которым уже больше сотни лет.
В годы Великой Отечественной войны, по словам старожилов, во двор дома упала немецкая бомба. От ее удара в здании вылетели стекла, но конструкции оказались прочными и устояли.
«Кстати, Бондарчук Федор очень любит наш район, наш дом. Он даже у нас здесь во дворе снимал фильм. Это было лет десять назад. Мы с окна смотрели, как они снимали. Это же уникальный дом. Сохранившиеся здесь двери с резьбой все время из художественной школы приходят, фотографируют, рисуют», — рассказали корреспонденту RostovGazeta жительницы дома Татьяна и Елена.
В советские годы капитальный ремонт дома не проводился. В документах последний капремонт датируется 1917 годом. Состояние дома все время поддерживают сами местные жители. Некоторое время здание входило в список объектов культурного наследия. Но в начале 2000-х годов его из этого списка вычеркнули. Жильцы отмечают, что, если бы уникальный дом сохранил статус ОКН, это могло бы спасти его от сноса и заставило бы власти заняться его реставрацией.
В 2020 году дом получил статус аварийного. В документах, которые жильцам присылали власти, указывалось, что дом не попадает в программу расселения. До 2023 года в городе занимались переселением граждан, чьи дома признали аварийными с 2012 по 2017 годы. На личных встречах в администрации Ростова собственникам жилья на Станиславского, 103, говорили, что их очередь подойдет не раньше 2032 года.
Вместе с тем в документах указывалось, что на основании заключения от 10 июля 2020 года техническое состояние конструкций и оснований дома оценивается как «недопустимое». Специалисты указывали, что выявили «снижение несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей».
В недавнем ответе, который жильцы получили от властей, сообщалось о еще одном мониторинге состояния дома, проведенном питерской компанией «АГ» Северная Пальмира». Специалисты нашли «деформации разрушающего характера с угрозой самообрушения». Именно на основе этого заключения и было принято решение о расселении дома.
«Для принятия мер по обеспечению безопасности, предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, предотвращению угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с возможным обрушением многоквартирного жилого дома принято решение об незамедлительном отселении граждан в маневренный фонд», — указывается в сообщении от властей города.
Сами жильцы были недовольны тем, что эксперты из «АГ» Северная Пальмира» не пообщались с ними. Многие заявили, что вообще не видели экспертов из организации и усомнились в достоверности ее заключения.
При этом сами городские власти указывали в своем сообщении, что «в утвержденные этапы программы на расселение 2023–2024 и 2024–2025 годов дом не включен».
«Расселение домов в рамках программы осуществляется в порядке очередности с учетом даты признания их аварийными. До дома по ул. Станиславского, 103 право первоочередного расселения имеют 32 дома», — сказано в сообщении.
24 июня состоялась встреча жителей дома с представителями администрации Кировского района Ростова, департамента ЖКХ Ростова, ДИЗО, прокуратуры и управления по делам ГО и ЧС. На встрече жильцам сказали, что они в течение месяца должны покинуть дом, так как он имеет угрозу внезапного обрушения.
«Раньше нам в письмах отвечали, что наш дом будут расселять после 2032 года. Я спросила у властей, на каком основании решили расселять так экстренно. Нам только на словах сказали, что просто так „решили“. Где документы?» — отмечает Татьяна, собственница квартиры в доме на Станиславского.
Жильцам пригрозили, что если они не покинут дом, то их отключат от коммуникаций, двери в него заварят, а к зданию поставят дежурить сотрудников правоохранительных органов.
Собственникам предложили выплаты. По их словам, администрация Кировского района назвала сумму в 92 тысячи рублей за квадратный метр. Жильцы указали на объявления о продаже жилья в соседних домах. Там квадратный метр жилья стоит около 350 тысяч рублей. Собственники считают, что на предложенные властями деньги не смогут купить равноценное жилье. Более того, власти заявили, что заплатят деньги якобы не раньше 2025 года.
Также жителям предложили маневренный фонд. Но и тут не обошлось без вопросов. Власти заявили, что на каждого собственника выделят по 6 квадратных метров жилья в маневренном фонде на окраине города. При этом в одной квартире будут проживать до трех семей.
«Я живу сейчас в квартире площадью больше 100 квадратных метров, а мне предлагают с мужем жить на 12 квадратных метрах. Это как вообще?» — говорит Елена, собственница квартиры на Станиславского, 103.
Жители считают, что их дом просто еще много лет. Они не отрицают, что выглядит он плачевно, но рассказывают, что активно следят за ним.
Редакция RostovGazeta направила запросы в администрацию Ростова, чтобы узнать, какие сроки расселения в итоге установлены и когда жильцы получат выплаты. Оперативно получить ответы на запросы не удалось. Как только они будут предоставлены, редакция опубликует ответ властей.
Жители дома рассказывают, что готовы его покинуть в случае, если власти предложат адекватную выкупную стоимость и проведут оплату до самого расселения.
«Я не уйду отсюда до тех пор, пока не получу полное возмещение стоимости жилья. Мы все готовы идти в суд. Они [администрация района] предлагают провести оценку сейчас, а рассчитаться с нами через полтора, два, три года. Мы думаем о своей жизни. Мы получим через три года эти копейки и пойдем нищенствовать? С теми суммами, что предлагают, даже на задворках Ростова ничего не купишь», — отмечает Татьяна, собственница квартиры в доме на Станиславского.
За историями домов на Нариманова, 72/3 и Кривошлыковском, 4 жильцы дома на Станиславского не следили. Но этот опыт в пример приводили им власти, мотивируя поскорее собрать свое имущество, пока дом «внезапно» не рухнул, а двери в него не заварили.
Сами жители не теряют оптимизма. Они записываются на личные приемы в администрацию, чтобы прояснить ситуацию с расселением и добиться приемлемого для обеих сторон решения. Страха за свою жизнь у них нет.
«Как он [дом] сложится? Тут такие стены! Бомбить будут — он не сложится», — говорят жители.