«Без выплаты не уйдем»: как расселяют уникальный дом на Станиславского, 103 в Ростове

В советские годы капитальный ремонт дома не проводился. В документах последний капремонт датируется 1917 годом. Состояние дома все время поддерживают сами местные жители. Некоторое время здание входило в список объектов культурного наследия. Но в начале 2000-х годов его из этого списка вычеркнули. Жильцы отмечают, что, если бы уникальный дом сохранил статус ОКН, это могло бы спасти его от сноса и заставило бы власти заняться его реставрацией.