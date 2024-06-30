rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Главные новости в Ростовской области с 24 по 30 июня

Итоги недели: в Ростовской области военные сбили шар, а людей обрекли мыться в тазах

30 июня 2024, 18:11
Фото: Изображение Шедеврум
Главные новости в Ростовской области с 24 по 30 июня
Над Ростовской областью уничтожили вражеские БПЛА и малоразмерный воздушный шар, тем временем на платных парковках Ростова ввели дневные талоны и разрешили срывать листы с номеров авто, а власти пригрозили прокуратурой «РТС» за срыв сроков подачи горячей воды. Итоги недели в материале RostovGazeta.

Беспилотники и шар

Днем 25 июня система ПВО обезвредила малоразмерный воздушный шар над Ростовской области. Незамысловатый, но опасный летательный аппарат был запущен ВСУ для атаки территории РФ.

Простое устройство оснащено пластиковым или резиновым шаром, небольшим аппаратом управления и балластом. Оно предназначено для перевозки взрывчатки и других подобных грузов. Так, например, воздушные шары могут использовать для сброса бомб и нанесения ущерба системам противовоздушной обороны. Поэтому их нужно оперативно уничтожать.

Кроме того, ночью 24 и 28 июня украинские БПЛА пытались атаковать Ростовскую область. Их уничтожила система ПВО.

«Так страшно! Я проснулась!»: звук взрыва переполошил жителей Шахт ночью
Узнать подробнее

Талоны и листовки

В Ростове-на-Дону предложили ввести дневной купон на платных парковках. Он позволит занять место на автостоянке с 08.00 до 20.00 мск. Водители могут оплатить услугу через личный кабинет оператора, указав регистрационный номер машины.

Помимо этого, операторам платных парковок могут разрешить убирать предметы, с помощью которых водители маскируют свои номера. Растения, ткани, бумагу, картон и прочий камуфляж можно откинуть, не нанося вреда самому транспорту.

Нововведение направлено на борьбу с недобросовестными водителями, которые пытаются укрываться от штрафов.

На федеральной трассе в Ростовской области ограничили движение
Узнать подробнее

Проблемы РТС

Жители Ростова-на-Дону массово жалуются на срывы сроков подачи горячей воды. Глава администрации Алексей Логвиненко прокомментировал сложившуюся ситуацию и призвал к ответственности компанию «Ростовские тепловые сети», по вине которой ростовчане вынуждены уже несколько недель греть воду в кастрюлях и мыться в тазах.

Градоначальник назвал ситуацию недопустимой и отметил, что прокуратура проверит действия служб и работу управляющих ресурсоснабжающих организаций.

Сам Логвиненко провел телефонный разговор с руководителем АО «ВДК-Энерго» (головная организация РТК) Алибеком Тналиным. Тот пообещал увеличить количество бригад, которые устраняют аварии на сетях, с восьми до тринадцати.

Читайте также:
В Ростовской области предложили лишать прав за сокрытие автомобильных номеровНад Ростовской областью ночью сбили четыре беспилотникаИтоги недели: Ростовскую область атаковали 70 дронов, а СИЗО захватили террористы
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штраф#Авто#Транспорт#Горячая вода#Платная парковка#Последние новости Ростова на сегодня#Система ПВО#Атака БПЛА#Воздушные шары#Происшествия#Итоги недели#Сокрытые номера#Сорванные сроки
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону возник жесткий дефицит билетов на поезда к морю
Сегодня, 17:38
«Без выплаты не уйдем»: как расселяют уникальный дом на Станиславского, 103 в Ростове
Сегодня, 17:15
Ростовский предприниматель заплатит штраф «Союзмультфильму» за Чебурашку
Сегодня, 16:21
В Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы в начале июля
Сегодня, 17:42
Ростовский художник Ованесов и его удивительные картины
Сегодня, 15:16