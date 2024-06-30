Итоги недели: в Ростовской области военные сбили шар, а людей обрекли мыться в тазах

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Днем 25 июня система ПВО обезвредила малоразмерный воздушный шар над Ростовской области. Незамысловатый, но опасный летательный аппарат был запущен ВСУ для атаки территории РФ.
Простое устройство оснащено пластиковым или резиновым шаром, небольшим аппаратом управления и балластом. Оно предназначено для перевозки взрывчатки и других подобных грузов. Так, например, воздушные шары могут использовать для сброса бомб и нанесения ущерба системам противовоздушной обороны. Поэтому их нужно оперативно уничтожать.
Кроме того, ночью 24 и 28 июня украинские БПЛА пытались атаковать Ростовскую область. Их уничтожила система ПВО.
В Ростове-на-Дону предложили ввести дневной купон на платных парковках. Он позволит занять место на автостоянке с 08.00 до 20.00 мск. Водители могут оплатить услугу через личный кабинет оператора, указав регистрационный номер машины.
Помимо этого, операторам платных парковок могут разрешить убирать предметы, с помощью которых водители маскируют свои номера. Растения, ткани, бумагу, картон и прочий камуфляж можно откинуть, не нанося вреда самому транспорту.
Нововведение направлено на борьбу с недобросовестными водителями, которые пытаются укрываться от штрафов.
Жители Ростова-на-Дону массово жалуются на срывы сроков подачи горячей воды. Глава администрации Алексей Логвиненко прокомментировал сложившуюся ситуацию и призвал к ответственности компанию «Ростовские тепловые сети», по вине которой ростовчане вынуждены уже несколько недель греть воду в кастрюлях и мыться в тазах.
Градоначальник назвал ситуацию недопустимой и отметил, что прокуратура проверит действия служб и работу управляющих ресурсоснабжающих организаций.
Сам Логвиненко провел телефонный разговор с руководителем АО «ВДК-Энерго» (головная организация РТК) Алибеком Тналиным. Тот пообещал увеличить количество бригад, которые устраняют аварии на сетях, с восьми до тринадцати.