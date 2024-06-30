Итоги недели: в Ростовской области военные сбили шар, а людей обрекли мыться в тазах

Простое устройство оснащено пластиковым или резиновым шаром, небольшим аппаратом управления и балластом. Оно предназначено для перевозки взрывчатки и других подобных грузов. Так, например, воздушные шары могут использовать для сброса бомб и нанесения ущерба системам противовоздушной обороны. Поэтому их нужно оперативно уничтожать.