На Ростов-на-Дону надвигается 35-градусная жара

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В понедельник, 1 июля столбики термометров поднимутся до отметки в 35 градусов в дневные часы. Вечером будет не намного прохладнее — от +27 до +29 градусов.
Осадков не ожидается всю неделю. А экстремальная жара достигнет предела уже в среду, когда потеплеет до 38 градусов.
Направление ветра всю следующую неделю будет меняться с восточного в начале недели на западный и северо-западный — к конце недели. Скорость ветра будет не превышать 6-7 метров в секунду.
Ранее ростовчан предупредили о росте активности солнечного излучения. Пик излучения будет приходиться на часы с 12 до 15 часов.