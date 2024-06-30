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Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Июль в Ростове начнется с 35-градусной жары

На Ростов-на-Дону надвигается 35-градусная жара

30 июня 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
Июль в Ростове начнется с 35-градусной жары

Июль в Ростове начнется с 35-градусной жары

Синоптики предупреждают ростовчан о 35-градусной жаре в начале июля, сообщает RostovMeteo

В понедельник, 1 июля столбики термометров поднимутся до отметки в 35 градусов в дневные часы. Вечером будет не намного прохладнее — от +27 до +29 градусов.

Осадков не ожидается всю неделю. А экстремальная жара достигнет предела уже в среду, когда потеплеет до 38 градусов.

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Направление ветра всю следующую неделю будет меняться с восточного в начале недели на западный и северо-западный — к конце недели. Скорость ветра будет не превышать 6-7 метров в секунду.

Ранее ростовчан предупредили о росте активности солнечного излучения. Пик излучения будет приходиться на часы с 12 до 15 часов.

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