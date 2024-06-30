Ростовский художник Ованесов и его удивительные картины

Ованесов к написанию картины подошел очень ответственно. Он воссоздал дух старой Нахичевани в своей мастерской. Например, ковер на полу, который изображен на картине, был взят из нашего дома. Книжный шкаф и диван, которые видны на полотне, тоже времен Налбандяна! Даже жандармы, изображенные на картине, настоящие. То есть Аким Карпович пригласил к себе позировать в образе жандармов пожилых людей, которые действительно в царское время служили в полиции.