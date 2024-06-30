Ростовский художник Ованесов и его удивительные картины

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Напомню, что Микаэл Налбандян − классик армянской литературы, писатель и поэт, общественный деятель, демократ, соратник Герцена и Огарева. Судьба этого человека очень интересна и трагична. Имя Налбандяна тесно связано с историей Ростова и Нахичевани. Благодаря его усилиям в Ростове появилась гостиница «Московская». А еще на стихи Микаэла Налбандяна написан гимн современной Армении. За связь с царской оппозицией того времени, с так называемой лондонской группой (Герцен, Огарев, Бакунин), Налбандян был арестован в Нахичевани-на-Дону.
Надо сказать, что в советские годы выдающегося армянского нахичеванского писателя и общественного деятеля почитали как революционера. А его арест называли не иначе как царским произволом.
И вот Аким Карпович Ованесов решил написать картину «Арест Налбандяна». Мой папа, заслуженный врач России, Минас Георгиевич Багдыков, в те годы был молодым доктором и дружил с художником. Аким Карпович посчитал, что отец внешне похож на Налбандяна. И он рисовал Налбандяна с моего отца.
Ованесов к написанию картины подошел очень ответственно. Он воссоздал дух старой Нахичевани в своей мастерской. Например, ковер на полу, который изображен на картине, был взят из нашего дома. Книжный шкаф и диван, которые видны на полотне, тоже времен Налбандяна! Даже жандармы, изображенные на картине, настоящие. То есть Аким Карпович пригласил к себе позировать в образе жандармов пожилых людей, которые действительно в царское время служили в полиции.
Отец оставил очень теплые и добрые воспоминания об Акиме Карповиче Ованесове, талантливом и ярком художнике Ростова и Нахичевани.
Думаю, интересно немного коснуться биографии художника. Ованесов родился в 1883 году. Детские годы и юность он провел в Нахичевани, учился в нахичеванской духовной семинарии, затем в реальном училище.
На талантливого юношу обратил внимание учитель рисования Фринке и посоветовал ему получить художественное образование. Ованесов поступил в Пензенское художественное училище. Кстати, многие известные ростовские и нахичеванские художники закончили именно Пензенское художественное училище.
Живя и работая в Нахичевани, Ованесов принимал активное участие в Ростово-Нахичеванском обществе изящных искусств. Художник был в дружеских отношениях с еще одним великим нашим земляком − Мартиросом Сергеевичем Сарьяном.
Кстати, Сарьян высоко ценил творчество Ованесова. Он считал картину «Мать» лучшим его произведением. Аким Карпович создал это полотно под впечатлением страшной трагедии армянского народа − геноцида в Османской империи 1915 года.
А вообще, Ованесов написал немало ярких полотен. Это «Казачки Дона», «Арест Налбандяна», «Иван да Марья», «Шабаш ведьм», «Симфония», «Девушка с книгой». Одна из самых известных работ Акима Карповича Ованесова − «Взятие Ростовского вокзала». Героем этой картины является командир батальона Гукас Мадоян.
Что касается картины «Арест Налбандяна», то Ованесов работал над ней несколько лет. Более того, было написано четыре варианта этой картины.
Мой отец вспоминал, что Аким Карпович был замечательным семьянином. Он очень любил свою супругу Сусанну Арсентьевну. И их чувства были взаимны. Вскоре после смерти Ованесова не стало и Сусанны Арсентьевны.
Есть еще одна, на мой взгляд, очень трогательная деталь в воспоминаниях Минаса Георгиевича Багдыкова, которая характеризует чувства Сусанны Арсентьевны к Акиму Карповичу.
Предчувствуя свой уход, она попросила, чтобы после кончины на ее тело вылили остатки ее любимых французских духов. Ведь духами этой фирмы она пользовалась в день свадьбы с Акимом Карповичем! Чем не сюжет для любовного романа?
Что же касается творчества Акима Карповича Ованесова, то уверен, что его картины будут еще долгие годы радовать ростовчан, пробуждая в них интерес к своему прошлому, к истории донского края.
Георгий Багдыков