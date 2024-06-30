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Ростовский предприниматель заплатит штраф «Союзмультфильму» за Чебурашку

Ростовский предприниматель заплатит штраф «Союзмультфильму» за Чебурашку

30 июня 2024, 16:21
Фото: 1MI
Ростовский предприниматель заплатит штраф «Союзмультфильму» за Чебурашку
Арбитражный суд Ростовской области утвердил мирное соглашение между донским ИП и «Союзмультфильм» по делу о Чебурашке. Решение размещено в картотеке суда.

«Киностудия „Союзмультфильм“ обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к донскому предпринимателю о взыскании 50 тысяч рублей. Ростовский ИП нарушил авторские права, использовав изображение персонажа Чебурашки.

Вскоре после начала судебного разбирательства стороны смогли уладить конфликт. «Союзмультфильм» подал дополнительное заявление об уточнении иска. Киностудия решила, что бизнесмен может выплатить только 10 тысяч рублей. Истца и ответчика устроили такие условия.

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Суд утвердил мирное соглашение и закрыл дело.

Ранее другого жителя Ростовской области оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за Чебурашки.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Суд#Чебурашка#Арбитражный суд#Мирное разрешение#Судебный процесс#Авторские права
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