Ростовский предприниматель заплатит штраф «Союзмультфильму» за Чебурашку

Вскоре после начала судебного разбирательства стороны смогли уладить конфликт. «Союзмультфильм» подал дополнительное заявление об уточнении иска. Киностудия решила, что бизнесмен может выплатить только 10 тысяч рублей. Истца и ответчика устроили такие условия.