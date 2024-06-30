С 1 июля горячая вода и отопление подорожают в Ростове почти на 10%

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Так, до повышения тариф на горячую воду по компоненту тепловая энергия в открытой системе теплоснабжения, которую поставляет АО «Теплокоммунэнерго», составлял 78,74 рубля за кубометр. Теперь он составит 86,22 рубля за кубометр. Приводятся тарифы применяемые для расчета.
Таким образом, тариф вырастет на утвержденные правительством в конце прошлого года пределы. Для Ростовской области этот индекс составляет 9,5%. Действовать он будет минимум три года.
На такую же величину вырастет тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Теплокоммунэнерго». За холодную воду раньше приходилось платить 51,62 рубля за кубометр, а сейчас придется платить почти на пять рублей больше.
Ранее стало известно, что в Ростовской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Так, тарифы на услуги водоснабжения подорожают на 9,5%.