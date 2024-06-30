rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

В Ростове тарифы на ЖКХ снова серьезно взлетят с 1 июля

С 1 июля горячая вода и отопление подорожают в Ростове почти на 10%

30 июня 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове тарифы на ЖКХ снова серьезно взлетят с 1 июля
В Ростове почти на 10% повысят коммунальные тарифы с 1 июля 2024 года, напомнили в расчетном центре «ГУП РО ИВЦ ЖКХ».

Так, до повышения тариф на горячую воду по компоненту тепловая энергия в открытой системе теплоснабжения, которую поставляет АО «Теплокоммунэнерго», составлял 78,74 рубля за кубометр. Теперь он составит 86,22 рубля за кубометр. Приводятся тарифы применяемые для расчета.

Таким образом, тариф вырастет на утвержденные правительством в конце прошлого года пределы. Для Ростовской области этот индекс составляет 9,5%. Действовать он будет минимум три года.

Тарифы ЖКХ резко вырастут в Ростовской области с 1 июля
Узнать подробнее

На такую же величину вырастет тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Теплокоммунэнерго». За холодную воду раньше приходилось платить 51,62 рубля за кубометр, а сейчас придется платить почти на пять рублей больше.

Ранее стало известно, что в Ростовской области вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Так, тарифы на услуги водоснабжения подорожают на 9,5%.

Читайте также:
Стало известно, какие услуги ЖКХ подорожают в Ростовской области с 1 июляПрофессор экономики предупредил о росте цен в Ростове в ближайшем будущемПродукты могут подорожать в Ростовской области из-за роста стоимости коммуналки
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Тариф#Услуги ЖКХ#Подорожание ЖКХ в Ростовской области#Тарифы в Ростове#ЖКХ в Ростовской области#Стоимость услуг ЖКХ в Ростовской области#ЖКХ в Ростове#Тариф в Ростове#Коммунальные тарифы#Платы за услуги ЖКХ#Тарифы ЖКХ#Повышение тарифов#Стоимость ЖКХ#Пересмотр тарифов
Подпишитесь
В Ростовской области пропали 124 ребенка
Сегодня, 05:45
Жилой комплекс решили построить рядом со скандальным СИЗО-1 в Ростове
Вчера, 12:00
Жилой комплекс решили построить рядом со скандальным СИЗО-1 в Ростове
Вчера, 12:00
Можно остаться без денег: как ростовчан обманывают в Турции
Вчера, 08:39
«Агитационный фильм»: как в Ростове в советские годы снимали немое кино
Вчера, 13:47