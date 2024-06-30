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Сотрудницу полиции из Ростовской области уволили за откровенное видео о зарплате

Сотрудницу полиции из Ростовской области уволили за откровенное видео о зарплате

30 июня 2024, 09:11
Фото: 1MI
Сотрудницу полиции из Ростовской области уволили за откровенное видео о зарплате
Сотрудницу полиции в Ростовской области уволили после видеоролика, в котором она осмеяла свою зарплату, пишет издание Ura.ru со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Издание сообщает, что девушку-участкового из Новочеркасска уволили из полиции после публикации видеоролика в запрещенной социальной сети о заработной плате в правоохранительных органах.

28-летняя Ольга занимала должность участкового в Новочеркасске и активно вела профиль в запрещенной социальной сети. Блогер опубликовала короткий видеоролик, в котором высмеяла заработную плату в правоохранительных органах. Ролик в короткий срок набрал тысячи лайков и комментариев.

После этого, как сообщает канал, руководство якобы пыталось заставить ее удалить профиль, но девушка ответила отказом, в результате участкового уволили.

Сама блогер заявила, что не ожидала, что видеоролик мог вызвать проблемы у нее на работе, однако она не сильно расстроилась из-за увольнения, так как, по ее словам собиралась уходить со службы.

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Корреспондент RostovGazeta запросил комментарий в пресс-службе регионального ГУ МВД России, однако официальной информации об инциденте не поступало. Информация требует проверки.

Ранее в Ростовской области экс-замначальника отдела МВД осудили за покрывательство браконьеров.

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