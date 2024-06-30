Сотрудницу полиции из Ростовской области уволили за откровенное видео о зарплате

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Издание сообщает, что девушку-участкового из Новочеркасска уволили из полиции после публикации видеоролика в запрещенной социальной сети о заработной плате в правоохранительных органах.
28-летняя Ольга занимала должность участкового в Новочеркасске и активно вела профиль в запрещенной социальной сети. Блогер опубликовала короткий видеоролик, в котором высмеяла заработную плату в правоохранительных органах. Ролик в короткий срок набрал тысячи лайков и комментариев.
После этого, как сообщает канал, руководство якобы пыталось заставить ее удалить профиль, но девушка ответила отказом, в результате участкового уволили.
Сама блогер заявила, что не ожидала, что видеоролик мог вызвать проблемы у нее на работе, однако она не сильно расстроилась из-за увольнения, так как, по ее словам собиралась уходить со службы.
Корреспондент RostovGazeta запросил комментарий в пресс-службе регионального ГУ МВД России, однако официальной информации об инциденте не поступало. Информация требует проверки.
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