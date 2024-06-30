Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Согласно статистике на 24 июня текущего года, средняя цена на баранину в Ростовской области составляет 724,58 рубля. Самая выгодная стоимость зафиксирована в Миллерово — 587,57 рубля. В Волгодонске баранину продают уже в среднем за 659,84 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону за килограмм мяса придется отдать 725,34, а в Таганроге — 764,40 рубля. Дороже всего баранина обойдется в Шахтах — 766,40 рубля.
Если говорить про говядину, то здесь, наоборот, самые низкие цены отмечены в Шахтах — 523,16 рубля. Примерно одинаковая средняя стоимость мяса в Миллерово и Сальске — 542,91 и 543,86 рубля, соответственно. В Волгодонске кусок говядины в среднем продается за 544,25 рубля. В среднем по Ростову мясо стоит 554,31 рубля. В Таганроге оказалась самая дорогая говядина — 591,64 рубля за кило.
Чтобы купить свинину по выгодной цене, нужно ехать в Ростов-на-Дону. Здесь килограмм мяса обойдется в 347,95 рубля. В Сальске и Миллерово свинину продают за 362,42 и 363,97 рубля, соответственно. В Волгодонске кусок мяса можно купить за 370,33 рубля, в Таганроге — за 377,31 рубля, а вот в Шахтах — уже за 380,97 рубля.
Цены на курицу не так сильно варьируются в Ростовской области. Например, в Миллерово кило птицы обойдется в 183,60 рубля, а в Таганроге — в 210,85 рубля. В Волгодонске средняя цена на курицу составляет 184,21 рубля, в Шахтах — 192,25 рубля и в Сальске — 202,51 рубля. В Ростове-на-Дону птицу можно купить за 202,51 рубля.
Ранее в Ростовской области резко подскочили цены на колбасную продукцию. Теперь стоимость сосисок и сарделек превышает 450 рублей.