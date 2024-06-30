Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области

Чтобы купить свинину по выгодной цене, нужно ехать в Ростов-на-Дону. Здесь килограмм мяса обойдется в 347,95 рубля. В Сальске и Миллерово свинину продают за 362,42 и 363,97 рубля, соответственно. В Волгодонске кусок мяса можно купить за 370,33 рубля, в Таганроге — за 377,31 рубля, а вот в Шахтах — уже за 380,97 рубля.