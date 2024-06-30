rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Дагестане задержали блогера, затравившего врача за никаб пациентки

В Дагестане задержали блогера, затравившего врача за никаб пациентки

30 июня 2024, 12:41
Фото: Изображение Шедеврум
В Дагестане задержали блогера, затравившего врача за никаб пациентки
Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера из Дагестана, который устроил травлю врача Евгении Макеевой из Хасавюрта, пишет издание «Новые известия».

В Дагестане разгорелся скандал, связанный с травлей в Сети врача-эндокринолога Евгении Макеевой. Доктор стала объектом для нападок со стороны неких блогеров.

Один из них — Хаджимурад Ханов (настоящее имя Гаджимурад Атаев) опубликовал видеоролик, в котором обвинил врача в том, что та якобы «отказала в приёме и медицинском обслуживании» женщине в никабе. В ролике содержится запись телефонного разговора, как он утверждает, с владельцем медучреждения и просит его «утихомирить врача».

В свою очередь доктор также записала видео, в котором сообщила, что не только не отказывала в приеме пациентке, а даже предложила ей оказать экстренную помощь.

Врачи в Ростове провели пересадку девочке, лишившейся кожи от виска до затылка
Узнать подробнее

В разговоре с представителями муфтията, Евгения Макеева рассказала, что приняла пациентку вне очереди из-за ее жалобы на острую боль. По ее словам, пациентку на протяжении трех дней мучали боли. Врач попросила ее снять никаб для проведения медицинского осмотра. На вопрос пациентки «Это принципиально?», доктор ответила утвердительно.

Врач не исключает, что свою роль сыграл и момент языкового барьера между ней и пациенткой, которая не совсем правильно интерпретировала слова специалиста.

После того, как за медика вступились местные чиновники, коллеги и простые жители Хасавьюрта, угрожавший ей блогер опубликовал новый пост.

На нем, как сообщает Readovka, защитник никабов заявил, что никому он не угрожал, и что он вообще разговаривал с владельцем клиники, а не с пострадавшей от его нападок. Тг-канал пишет, что свой ролик блогер записывал в момент когда к нему уже ломились силовики, которым он «не открыл по собственной воле».

При этом, по данным КП, Ханов ранее был осужден в Германии за вербовку новых членов для запрещенной в России террористической организации.

Напомним, ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба.

Читайте также:
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никабаДве сотни людей опросили из-за пропавшей в Дагестане ростовской студенткиЖительницу Ростова с редким заболеванием до 100 раз в день мучала головная боль
#Общество#Блогер#Врачи#Врач#Дагестан#Происшествия#Республика Дагестан#Никаб#Никабы
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области военные сбили шар, а людей обрекли мыться в тазах
Сегодня, 18:11
В Ростове-на-Дону возник жесткий дефицит билетов на поезда к морю
Сегодня, 17:38
«Без выплаты не уйдем»: как расселяют уникальный дом на Станиславского, 103 в Ростове
Сегодня, 17:15
Ростовский предприниматель заплатит штраф «Союзмультфильму» за Чебурашку
Сегодня, 16:21
В Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы в начале июля
Сегодня, 17:42
Ростовский художник Ованесов и его удивительные картины
Сегодня, 15:16