В Дагестане задержали блогера, затравившего врача за никаб пациентки

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В Дагестане разгорелся скандал, связанный с травлей в Сети врача-эндокринолога Евгении Макеевой. Доктор стала объектом для нападок со стороны неких блогеров.
Один из них — Хаджимурад Ханов (настоящее имя Гаджимурад Атаев) опубликовал видеоролик, в котором обвинил врача в том, что та якобы «отказала в приёме и медицинском обслуживании» женщине в никабе. В ролике содержится запись телефонного разговора, как он утверждает, с владельцем медучреждения и просит его «утихомирить врача».
В свою очередь доктор также записала видео, в котором сообщила, что не только не отказывала в приеме пациентке, а даже предложила ей оказать экстренную помощь.
В разговоре с представителями муфтията, Евгения Макеева рассказала, что приняла пациентку вне очереди из-за ее жалобы на острую боль. По ее словам, пациентку на протяжении трех дней мучали боли. Врач попросила ее снять никаб для проведения медицинского осмотра. На вопрос пациентки «Это принципиально?», доктор ответила утвердительно.
Врач не исключает, что свою роль сыграл и момент языкового барьера между ней и пациенткой, которая не совсем правильно интерпретировала слова специалиста.
После того, как за медика вступились местные чиновники, коллеги и простые жители Хасавьюрта, угрожавший ей блогер опубликовал новый пост.
На нем, как сообщает Readovka, защитник никабов заявил, что никому он не угрожал, и что он вообще разговаривал с владельцем клиники, а не с пострадавшей от его нападок. Тг-канал пишет, что свой ролик блогер записывал в момент когда к нему уже ломились силовики, которым он «не открыл по собственной воле».
При этом, по данным КП, Ханов ранее был осужден в Германии за вербовку новых членов для запрещенной в России террористической организации.
Напомним, ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба.