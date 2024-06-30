В Дагестане задержали блогера, затравившего врача за никаб пациентки

На нем, как сообщает Readovka, защитник никабов заявил, что никому он не угрожал, и что он вообще разговаривал с владельцем клиники, а не с пострадавшей от его нападок. Тг-канал пишет, что свой ролик блогер записывал в момент когда к нему уже ломились силовики, которым он «не открыл по собственной воле».