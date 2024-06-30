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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Ростове-на-Дону ограничат движение возле площади СИТО

В Ростове-на-Дону ограничат движение на Чкаловском

30 июня 2024, 14:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ограничат движение возле площади СИТО
В Ростове-на-Дону ограничат проезд транспортных средств возле площади СИТО, информирует департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

В микрорайоне Чкаловском Первомайского района Ростова-на-Дону ограничат движение из-за работ по благоустройству территории площади. Так, 1 и 2, а также 10 июля с 10.00 до 17.00 мск транспортные средства не смогут проехать по крайней левой и средней полосе площади СИТО. Ориентировочно перекрытие находится со стороны дома 1/52 по улице 50-летия Ростсельмаша.

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Водителям рекомендуется учитывать временные изменения при передвижении по городу.

Ранее стало известно, что в донской столице из-за открытия нового вокзала в Ростове изменится схема движения на улице Шолохова. В июле будет организовано одностороннее движение. Подробнее о нововведениях в материале RostovGazeta.

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