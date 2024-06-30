В Ростове-на-Дону ограничат движение на Чкаловском

В микрорайоне Чкаловском Первомайского района Ростова-на-Дону ограничат движение из-за работ по благоустройству территории площади. Так, 1 и 2, а также 10 июля с 10.00 до 17.00 мск транспортные средства не смогут проехать по крайней левой и средней полосе площади СИТО. Ориентировочно перекрытие находится со стороны дома 1/52 по улице 50-летия Ростсельмаша.