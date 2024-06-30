В Ростове-на-Дону покупательница устроила драку в магазине из-за осьминогов

Потасовка произошла 29 июня в магазине на переулке Доломановском в Ростове-на-Дону. В супермаркет пришла женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она заметила, что какие-то покупатели взяли маринованного осьминога. Дебоширка подошла к ним и начала запугивать: «Если ты это съешь, то завтра сдохнешь».