В Ростове-на-Дону покупательница устроила драку в магазине из-за осьминогов

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Потасовка произошла 29 июня в магазине на переулке Доломановском в Ростове-на-Дону. В супермаркет пришла женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она заметила, что какие-то покупатели взяли маринованного осьминога. Дебоширка подошла к ним и начала запугивать: «Если ты это съешь, то завтра сдохнешь».
Затем женщина направилась на кассу и начала орать на сотрудника магазина. Один из покупателей решил вывести скандалистку на улицу, но та начала давать отпор. Все это переросло в драку.
Отметим, что позже за ростовчанкой приехала полиция.
В настоящее время от ГУ МВД по Ростовской области информации об инциденте по поступало.
Ранее в донской столице произошла массовая драка. Мужчины устроили бой на арматурах.