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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Игра в кальмара по-Ростовски: покупательница устроила драку в магазине

В Ростове-на-Дону покупательница устроила драку в магазине из-за осьминогов

30 июня 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney
Игра в кальмара по-Ростовски: покупательница устроила драку в магазине
В Ростове-на-Дону женщина набросилась на людей с кулаками в магазине. Сотрудникам супермаркета пришлось вызывать полицию. Об этом рассказал местному паблику очевидец.

Потасовка произошла 29 июня в магазине на переулке Доломановском в Ростове-на-Дону. В супермаркет пришла женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она заметила, что какие-то покупатели взяли маринованного осьминога. Дебоширка подошла к ним и начала запугивать: «Если ты это съешь, то завтра сдохнешь».

Затем женщина направилась на кассу и начала орать на сотрудника магазина. Один из покупателей решил вывести скандалистку на улицу, но та начала давать отпор. Все это переросло в драку.

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Игра в кальмара по-Ростовски: покупательница устроила драку в магазине
Видео: Изображение Midjourney

Отметим, что позже за ростовчанкой приехала полиция.

В настоящее время от ГУ МВД по Ростовской области информации об инциденте по поступало.

Ранее в донской столице произошла массовая драка. Мужчины устроили бой на арматурах.

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