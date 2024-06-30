В Ростове-на-Дону возник жесткий дефицит билетов на поезда к морю

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Корреспондент RostovGazeta попытался приобрести билеты из Ростова-на-Дону в Сочи на июль. Но ни на 8 июля, ни через неделю, ни через две билетов практически не оказалось. На большинство рейсов на сайте предлагается подать заявку в лист ожидания. В некоторых вагонах попадаются по одному месту, но приобрести два и более билета хотя бы в одном вагоне невозможно.
Ситуация с билетами на начало августа немного проще. В некоторых поездах еще остались места в плацкартных вагонах, а если поездка планируется в середине августа, можно найти билеты в купе.
Туристы из Ростова надеются, что в поездах увеличат количество вагонов и билеты появятся.
«Воздух закрыли, добавьте билеты на ЖД! Автобусами мало того, что неудобно с маленькими детьми, так еще и очень опасно», — комментирует ростовчанка.
«Я покупала за 90 дней, в день начала продаж в 8.30 утра, и уже не было нижних мест. Интересно, когда успевают все раскупать», — подметила подписчица.
Ранее несовершеннолетний зацепер погиб от удара током на железной дороге в Ростове.