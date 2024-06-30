В Ростове-на-Дону возник жесткий дефицит билетов на поезда к морю

Корреспондент RostovGazeta попытался приобрести билеты из Ростова-на-Дону в Сочи на июль. Но ни на 8 июля, ни через неделю, ни через две билетов практически не оказалось. На большинство рейсов на сайте предлагается подать заявку в лист ожидания. В некоторых вагонах попадаются по одному месту, но приобрести два и более билета хотя бы в одном вагоне невозможно.