В Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы в начале июля

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
В ночь на 2 июля в Ростове ожидается возрастание магнитного возбуждения. Возмущение магнитного поля Земли может достичь четырех баллов из девяти. Активность магнитосферы возможна в период с 21.00 мск понедельника до 03.00 мск вторника.
Так, геомагнитные колебания могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями. Возбуждение магнитного поля способно увеличить нагрузку и сосуды человека, а также вызвать ощущение сонливости, слабости и головную боль.
До этого метеорологи рассказали, что в первой декаде июля Ростов-на-Дону накроет экстремальная жара до +46 градусов.