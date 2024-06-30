В Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы в начале июля

В ночь на 2 июля в Ростове ожидается возрастание магнитного возбуждения. Возмущение магнитного поля Земли может достичь четырех баллов из девяти. Активность магнитосферы возможна в период с 21.00 мск понедельника до 03.00 мск вторника.