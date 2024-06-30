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Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

В Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы

В Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы в начале июля

30 июня 2024, 17:42
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы
В первые дни июля в Ростове-на-Дону ожидается увеличение уровня геомагнитного возбуждения, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В ночь на 2 июля в Ростове ожидается возрастание магнитного возбуждения. Возмущение магнитного поля Земли может достичь четырех баллов из девяти. Активность магнитосферы возможна в период с 21.00 мск понедельника до 03.00 мск вторника.

Так, геомагнитные колебания могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями. Возбуждение магнитного поля способно увеличить нагрузку и сосуды человека, а также вызвать ощущение сонливости, слабости и головную боль.

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До этого метеорологи рассказали, что в первой декаде июля Ростов-на-Дону накроет экстремальная жара до +46 градусов.

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