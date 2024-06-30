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Published Сегодня, 16:21

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Updated Сегодня, 16:23

В Ростовской области пациент больницы убил соседа по палате из-за игры в нарды

В Ростовской области пациент больницы убил соседа по палате из-за игры в нарды

30 июня 2024, 16:21
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области пациент больницы убил соседа по палате из-за игры в нарды
В Ростовской области осудили за убийство местного жителя, который напал на соседа по палате с дверной ручкой, сообщает «Комсомольская правда Ростов».

В Шахтах в Ростовской области в одной из больниц произошло убийство. Как-то вечером пациенты медучреждения решили сыграть в нарды в коридоре. Убитый принимал активное участие в игре и постоянно побеждал. Один из зрителей начал пристально наблюдать за везунчиком. Позже он сказал, что игрок жульничает. Эти слова оскорбили мужчину.

Завязался конфликт. Тот пациент, который обвинил игрока в обмане, вытащил ручку из двери вместе со шпилькой и воткнул ее в грудь оппонента. Пострадавший моментально рухнул на пол. Врачи попытались спасти мужчину, но травма оказалась не совместима с жизнью.

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Нападавшего сразу же задержали сотрудники полиции. Он признал свою вину. На мужчину завели уголовное дело. Суд приговорил преступника к девяти годам колонии строгого режима.

Отметим, что приговор уже вступил в силу.

Ранее стало известно, что обвиняемый в убийстве школьницы в станице Ольгинской жив. Председатель ОНК Игорь Омельченко опроверг смерть убийцы.

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