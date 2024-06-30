В Ростовской области пациент больницы убил соседа по палате из-за игры в нарды

В Шахтах в Ростовской области в одной из больниц произошло убийство. Как-то вечером пациенты медучреждения решили сыграть в нарды в коридоре. Убитый принимал активное участие в игре и постоянно побеждал. Один из зрителей начал пристально наблюдать за везунчиком. Позже он сказал, что игрок жульничает. Эти слова оскорбили мужчину.