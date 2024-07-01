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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Бастрыкин хочет добиться ареста экс-председателя суда в Ростове-на-Дону

Бастрыкин хочет добиться ареста экс-председателя суда в Ростове-на-Дону

1 июля 2024, 15:23
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин попросил разрешения на арест бывшего председателя Советского суда Ростова, говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей.

Речь идет о Елене Коблевой, которая сейчас находится в отставке. Бастрыкин хочет добиться для нее ареста.

Этот вопрос будет рассмотрен 8 июля на очередном заседании.

Напомним, что ранее ВККС дала разрешение возбудить дело в отношении Коблевой. СМИ писали, что ее заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.

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Добавим, что уголовное преследование в регионе началось в отношении сразу нескольких судей. Так, оно коснулось экс-главы Ростовского облсуда, а также ее заместителя.

Ранее политолог рассказал о чистках судебной системы Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Ростов#СКР
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