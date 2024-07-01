Бастрыкин хочет добиться ареста экс-председателя суда в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Речь идет о Елене Коблевой, которая сейчас находится в отставке. Бастрыкин хочет добиться для нее ареста.
Этот вопрос будет рассмотрен 8 июля на очередном заседании.
Напомним, что ранее ВККС дала разрешение возбудить дело в отношении Коблевой. СМИ писали, что ее заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.
Добавим, что уголовное преследование в регионе началось в отношении сразу нескольких судей. Так, оно коснулось экс-главы Ростовского облсуда, а также ее заместителя.
Ранее политолог рассказал о чистках судебной системы Ростовской области.