Экс-сотрудники крупной сети в Ростове два года брали откаты за поставки овощей

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
Обвиняемые работали приемщиками по качеству овощной и фруктовой продукции распределительного центра одной из розничных сетей в Ростовской области. На протяжении двух лет они получали взятки от поставщиков, чтобы те могли беспрепятственно доставлять товар в магазины для дальнейшей продажи. За все время фигуранты получили свыше пяти миллионов рублей.
Сотрудники Следкома завершили расследование уголовного дела. Во время следствия обвиняемым выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу, подписки о невыезде и запрета других действий, а на их имущество наложен арест.
В настоящее время следователи собрали необходимую доказательную базу по делу, утвердили обвинительное заключение и направили его в суд для рассмотрения по существу.
До этого жителей Волгодонска осудили за экстремистские письма чиновникам. Подробнее о деле в материале RostovGazeta.