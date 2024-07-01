Экс-сотрудники крупной сети в Ростове два года брали откаты за поставки овощей

Обвиняемые работали приемщиками по качеству овощной и фруктовой продукции распределительного центра одной из розничных сетей в Ростовской области. На протяжении двух лет они получали взятки от поставщиков, чтобы те могли беспрепятственно доставлять товар в магазины для дальнейшей продажи. За все время фигуранты получили свыше пяти миллионов рублей.