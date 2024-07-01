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Экс-сотрудники крупной сети в Ростове два года брали откаты за поставки овощей

Экс-сотрудники крупной сети в Ростове два года брали откаты за поставки овощей

1 июля 2024, 19:37
Фото: 1MI
Экс-сотрудники крупной сети в Ростове два года брали откаты за поставки овощей
В Ростовской области завершено расследование дела в отношении четырех сотрудников распределительного центра торговой сети, которые обвиняются в коммерческом подкупе, сообщает региональный Следственный комитет.

Обвиняемые работали приемщиками по качеству овощной и фруктовой продукции распределительного центра одной из розничных сетей в Ростовской области. На протяжении двух лет они получали взятки от поставщиков, чтобы те могли беспрепятственно доставлять товар в магазины для дальнейшей продажи. За все время фигуранты получили свыше пяти миллионов рублей.

Сотрудники Следкома завершили расследование уголовного дела. Во время следствия обвиняемым выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу, подписки о невыезде и запрета других действий, а на их имущество наложен арест.

В настоящее время следователи собрали необходимую доказательную базу по делу, утвердили обвинительное заключение и направили его в суд для рассмотрения по существу.

До этого жителей Волгодонска осудили за экстремистские письма чиновникам. Подробнее о деле в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Деньги#Преступление#Торговля#Товар#Магазины#Следком#Незаконные действия#Происшествия
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