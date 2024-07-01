Эксперт рассказал, что будет после отмены льготной ипотеки

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Представитель Комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков рассказал, что цены за это время удвоились, задолженность увеличилась в два-три раза, а объем строительства многоквартирного жилья в большинстве субъектов не вырос значительно.
«Рост объемов ввода, который последние годы наблюдался, в основном связан с индивидуальным жилым строительством (ИЖС). Однако и по данным ИЖС тоже возникает множество вопросов», — заявил эксперт.
Он добавил, что рынок будет вынужден некоторое время адаптироваться к текущим условиям. В некоторых случаях покупатели могут получить определенные скидки, но, разумеется, цены не вернутся к уровням предыдущих лет.
По его словам, при сохранении высокой ключевой ставки, рынок жилья будет оставаться в состоянии депрессии.
Ранее стало известно, что жители Ростова массово скупают крохотные квартиры в новостройках.