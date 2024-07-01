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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Что будет после отмены льготной ипотеки

Эксперт рассказал, что будет после отмены льготной ипотеки

1 июля 2024, 07:55
Фото: Изображение Midjourney
Что будет после отмены льготной ипотеки
В России с 1 июля отменили программу льготной ипотеки. Что теперь будет с ценами, сообщили «Новые известия».

Представитель Комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков рассказал, что цены за это время удвоились, задолженность увеличилась в два-три раза, а объем строительства многоквартирного жилья в большинстве субъектов не вырос значительно.

«Рост объемов ввода, который последние годы наблюдался, в основном связан с индивидуальным жилым строительством (ИЖС). Однако и по данным ИЖС тоже возникает множество вопросов», — заявил эксперт.

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Он добавил, что рынок будет вынужден некоторое время адаптироваться к текущим условиям. В некоторых случаях покупатели могут получить определенные скидки, но, разумеется, цены не вернутся к уровням предыдущих лет.

По его словам, при сохранении высокой ключевой ставки, рынок жилья будет оставаться в состоянии депрессии.

Ранее стало известно, что жители Ростова массово скупают крохотные квартиры в новостройках.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Ипотека#Строительство#Жилье
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