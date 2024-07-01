rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

«Газпром» пытается остановить строительство ТРЦ в Ростове-на-Дону

«Газпром» в Ростове требует в суде остановить строительство ТЦ на площади Ленина

1 июля 2024, 19:18
Фото: 1MI
«Газпром» пытается остановить строительство ТРЦ в Ростове-на-Дону
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» через суд потребовало от предпринимателя остановить строительство торгово-развлекательного центра на месте фонтана у гостиницы «Амакс». Соответствующие документы размещены в картотеке суда.

Ответчиком по делу выступает предприниматель Зухра Бугрова, получившая разрешение на строительство ТРЦ, против которого на протяжении нескольких лет протестовали ростовчане.

Как пояснили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» изданию «Город Н», при возведении застройщик не выдержал охранную зону подземного газопровода низкого давления в 2 метра со стороны проспекта Нагибина и нормативное расстояние от подземного газопровода среднего давления в 4 метра. Поэтому истец требует остановить стройку.

Год назад компания также не дала предпринимателю разрешение на строительные работы в охранной зоне. В апреле 2024 года в ее адрес было направлено требование остановить стройку, но работы продолжились.

В настоящее время суд оставил заявление без движения, поскольку истец подал его с нарушениями, однако ему предложено устранить их до 4 июля.

Напротив стадиона «Труд» в Ростове возведут 25-этажный жилой комплекс
Узнать подробнее

Напомним, строительство ТЦ на площади Ленина началось в марте 2024 года. Возведение этого торгового центра на месте снесенного в начале нулевых фонтана напротив гостиницы «Амакс» вызвало бурную негативную реакцию общественности, жители Ростова даже обращались в суд, пытаясь опротестовать разрешение на строительство, но проиграли.

Читайте также:
На инвестора Парамоновских складов в Ростове подали в суд из-за срыва работМодульную начальную школу возведут в Александровке в РостовеВ Ростове-на-Дону отремонтируют площадь Советов за 19,4 млн рублей
#Регина Симакова#Город#Ростов-на-Дону#Строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Судебный иск#Арбитражный суд#Газопровод#ТРЦ
Подпишитесь
Жителей Ростовской области пугают гигантские осы и высокие цены на услуги ЖКХ
Сегодня, 17:41
Стало известно, когда спадет изнуряющая жара в Ростовской области
Сегодня, 16:56
Прокуратура проверит информацию о дефиле школьниц в купальниках в Ростове
Сегодня, 15:18
Бастрыкин хочет добиться ареста экс-председателя суда в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:23
В водоемах на границе с Ростовской областью нашли холероподобный вибрион
Сегодня, 16:54
Жители Ростова-на-Дону стали массово скупать загородные дома и дачи
Сегодня, 13:08