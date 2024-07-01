«Газпром» в Ростове требует в суде остановить строительство ТЦ на площади Ленина

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Ответчиком по делу выступает предприниматель Зухра Бугрова, получившая разрешение на строительство ТРЦ, против которого на протяжении нескольких лет протестовали ростовчане.
Как пояснили в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» изданию «Город Н», при возведении застройщик не выдержал охранную зону подземного газопровода низкого давления в 2 метра со стороны проспекта Нагибина и нормативное расстояние от подземного газопровода среднего давления в 4 метра. Поэтому истец требует остановить стройку.
Год назад компания также не дала предпринимателю разрешение на строительные работы в охранной зоне. В апреле 2024 года в ее адрес было направлено требование остановить стройку, но работы продолжились.
В настоящее время суд оставил заявление без движения, поскольку истец подал его с нарушениями, однако ему предложено устранить их до 4 июля.
Напомним, строительство ТЦ на площади Ленина началось в марте 2024 года. Возведение этого торгового центра на месте снесенного в начале нулевых фонтана напротив гостиницы «Амакс» вызвало бурную негативную реакцию общественности, жители Ростова даже обращались в суд, пытаясь опротестовать разрешение на строительство, но проиграли.