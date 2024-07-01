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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Крупный пожар уничтожал рынок в Ростовской области

Крупный пожар уничтожал рынок в Ростовской области

1 июля 2024, 06:47
Фото: МЧС по РО
Крупный пожар уничтожал рынок в Ростовской области
В Каменске-Шахтинском произошло крупное возгорание на рынке, сообщили в региональном УМЧС.

Речь идет о рынке, который расположен на Торговом проезде, 5. Здесь вспыхнули сразу четыре павильона.

Пламя успело распространиться на площади 120 квадратных метров, которое ликвидировали пожарные. Само возгорание произошло вечером в воскресенье, 30 июня.

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«Предварительно, пожар произошел из-за нарушений требований пожарной безопасности при проведении электросварочных работ», — уточнили в управлении.

Отмечается, что к ликвидации огня привлекли 11 человек, они использовали четыре единицы техники.

Ранее ветер стал причиной пожара в доме в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Каменск-Шахтинский#Происшествия
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