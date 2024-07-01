Крупный пожар уничтожал рынок в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Речь идет о рынке, который расположен на Торговом проезде, 5. Здесь вспыхнули сразу четыре павильона.
Пламя успело распространиться на площади 120 квадратных метров, которое ликвидировали пожарные. Само возгорание произошло вечером в воскресенье, 30 июня.
«Предварительно, пожар произошел из-за нарушений требований пожарной безопасности при проведении электросварочных работ», — уточнили в управлении.
Отмечается, что к ликвидации огня привлекли 11 человек, они использовали четыре единицы техники.
Ранее ветер стал причиной пожара в доме в Ростовской области.