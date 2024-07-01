Напугавшие москвичей гигантские осы могут заполонить Ростовскую область

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Напомним, в конце июня жители Московской области стали возмущаться в СМИ и социальных сетях, что город населили огромные осы, длиной почти 4 см.
«Сколия-гигант намного более естественное явление для Ростова, чем для Москвы. Обычно эти осы живут в южных широтах, а до северных добрались относительно недавно», — объясняет Регина Ерофеева.
Зоолог добавляет, что гигантские осы обитают в Ростове, однако Ростовчане замечают их реже, потому что в местном климате осы равномернее выходят из зимовки.
«В Москве после холодов наступило довольное резкое потепление. Это и привело к всплеску всех видов ос, не только сколий гигантских. У нас же весна наступала более плавно, поэтому периоды активности разных видов ос распределились по сезону», — говорит эксперт.
Регина Ерофеева добавляет, что если в будущем смена сезонов в Ростовской области будет проходить резче, то дончане тоже смогут удивиться огромному количеству ос на улице.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростовская область рискует остаться без меда.