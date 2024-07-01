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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Напугавшие москвичей гигантские осы могут заполонить Ростовскую область

Напугавшие москвичей гигантские осы могут заполонить Ростовскую область

1 июля 2024, 12:21
Вероятность такого же массового размножения сколий-гигантов, как и в Москве, на Дону гораздо ниже, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Напомним, в конце июня жители Московской области стали возмущаться в СМИ и социальных сетях, что город населили огромные осы, длиной почти 4 см.

«Сколия-гигант намного более естественное явление для Ростова, чем для Москвы. Обычно эти осы живут в южных широтах, а до северных добрались относительно недавно», — объясняет Регина Ерофеева.

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Зоолог добавляет, что гигантские осы обитают в Ростове, однако Ростовчане замечают их реже, потому что в местном климате осы равномернее выходят из зимовки.

«В Москве после холодов наступило довольное резкое потепление. Это и привело к всплеску всех видов ос, не только сколий гигантских. У нас же весна наступала более плавно, поэтому периоды активности разных видов ос распределились по сезону», — говорит эксперт.

Регина Ерофеева добавляет, что если в будущем смена сезонов в Ростовской области будет проходить резче, то дончане тоже смогут удивиться огромному количеству ос на улице.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Ростовская область рискует остаться без меда.

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#Анна Ивченко#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Насекомые
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