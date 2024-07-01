rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Один погиб и двое пострадали в лобовой аварии в Ростовской области

Один погиб и двое пострадали в лобовой аварии в Ростовской области

1 июля 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области водитель иномарки выехал на встречную полосу и совершил смертельное ДТП, сообщили в региональном УГИБДД.

В Октябрьском районе водитель автомобиля Volkswagen Passat предпринял попытку обгона грузовика, выехав на встречную полосу. Это привело к столкновению с автомобилем «ВАЗ-2107».

В результате аварии водитель «ВАЗ-2107» умер от полученных травм, еще два человека получили ранения и были доставлены в медучреждение.

Стали известны подробности ночного ДТП с автобусом и фурой в Ростовской области
Узнать подробнее

Теперь предстоит выяснить все детали ДТП. Информация о состоянии пострадавших пока отсутствует.

Ранее появились подробности ночной аварии с автобусом и грузовиком в донском регионе.

До этого один погиб и еще один пострадал после столкновения двух мопедов в регионе.

Читайте также:
Стали известны подробности ночного ДТП с автобусом и фурой в Ростовской областиШкольник сел за руль и погиб в ДТП в Ростовской областиВодитель Mercedes погиб в жестком ДТП с грузовиком под Таганрогом
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области военные сбили шар, а людей обрекли мыться в тазах
30 июня, 18:11
В Ростове-на-Дону возник жесткий дефицит билетов на поезда к морю
30 июня, 17:38
«Без выплаты не уйдем»: как расселяют уникальный дом на Станиславского, 103 в Ростове
30 июня, 17:15
Ростовский предприниматель заплатит штраф «Союзмультфильму» за Чебурашку
30 июня, 16:21
В Ростовской области ожидается возбуждение магнитосферы в начале июля
30 июня, 17:42
Ростовский художник Ованесов и его удивительные картины
30 июня, 15:16