Один погиб и двое пострадали в лобовой аварии в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
В Октябрьском районе водитель автомобиля Volkswagen Passat предпринял попытку обгона грузовика, выехав на встречную полосу. Это привело к столкновению с автомобилем «ВАЗ-2107».
В результате аварии водитель «ВАЗ-2107» умер от полученных травм, еще два человека получили ранения и были доставлены в медучреждение.
Теперь предстоит выяснить все детали ДТП. Информация о состоянии пострадавших пока отсутствует.
Ранее появились подробности ночной аварии с автобусом и грузовиком в донском регионе.
До этого один погиб и еще один пострадал после столкновения двух мопедов в регионе.