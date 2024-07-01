Около 10% жителей Ростовской области живут за чертой бедности

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Согласно проведенному РИА «Рейтинг» исследованию, Ростовская область заняла 35 место в России по соотношению медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров. На Дону этот показатель составил 1,73. В то время как у лидера рейтинга — Ямало-Ненецкого автономного округа данный показатель равен 3,96.
Кроме того аналитики подсчитали, что 9,6% жителей Ростовской области живут за чертой бедности, то есть более 109 тысяч человек испытывают финансовые трудности. Однако относительно 2022 года этот показатель снизился на 0,6%.
В среднем по стране по итогам 2023 года за чертой бедности проживало 8,5% россиян.
Ранее стало известно, что ростовчане собираются сильно урезать расходы на питание из-за роста цен на коммунальные услуги.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что зарплаты курьеров в донской столице превысили 135 тысяч рублей.