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Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:39

Updated Сегодня, 18:39

Около 10% жителей Ростовской области живут за чертой бедности

Около 10% жителей Ростовской области живут за чертой бедности

1 июля 2024, 18:37
Фото: Изображение Midjourney
Около 10% жителей Ростовской области живут за чертой бедности
По итогам 2023 года Ростовская область заняла 35-ю строчку в списке российских регионов по уровню бедности населения, следует из сообщения РИА «Рейтинг».

Согласно проведенному РИА «Рейтинг» исследованию, Ростовская область заняла 35 место в России по соотношению медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров. На Дону этот показатель составил 1,73. В то время как у лидера рейтинга — Ямало-Ненецкого автономного округа данный показатель равен 3,96.

Кроме того аналитики подсчитали, что 9,6% жителей Ростовской области живут за чертой бедности, то есть более 109 тысяч человек испытывают финансовые трудности. Однако относительно 2022 года этот показатель снизился на 0,6%.

В среднем по стране по итогам 2023 года за чертой бедности проживало 8,5% россиян.

Ростовская область оказалась в конце рейтинга доступности жилья
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Ранее стало известно, что ростовчане собираются сильно урезать расходы на питание из-за роста цен на коммунальные услуги.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что зарплаты курьеров в донской столице превысили 135 тысяч рублей.

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