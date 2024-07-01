Пробка больше 15 километров парализовала движение на М-4 «Дон» в районе Шахт

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Заторы появились в районе Шахт, если двигаться в сторону Ростова-на-Дону. На карте показаны две автоаварии.
Сейчас длина пробки составляет более 15 километров. Но в обратном направлении движение свободно.
Добавим, что после этого затора в дальнейшем пробок в сторону Ростова нет. Официальной информации об авариях пока не поступало.
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До этого стало известно, что новая платная дорога на М-4 в донском регионе может нарушить права водителей.