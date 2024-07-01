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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Две аварии парализовали движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Пробка больше 15 километров парализовала движение на М-4 «Дон» в районе Шахт

1 июля 2024, 07:11
Фото: 1MI
Две аварии парализовали движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» появилась крупная пробка из-за аварий, следует из данных онлайн-карт.

Заторы появились в районе Шахт, если двигаться в сторону Ростова-на-Дону. На карте показаны две автоаварии.

Сейчас длина пробки составляет более 15 километров. Но в обратном направлении движение свободно.

Две аварии парализовали движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской областиДве аварии парализовали движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Две аварии парализовали движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Фото: Яндекс.Карты

Добавим, что после этого затора в дальнейшем пробок в сторону Ростова нет. Официальной информации об авариях пока не поступало.

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До этого стало известно, что новая платная дорога на М-4 в донском регионе может нарушить права водителей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Аварии
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