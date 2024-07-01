Проект канатной дороги в Ростове направили на доработку

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
По информации издания, подготовкой проектной документации канатной дороги через Дон занимается компания «ПК Проект». В 2023 году организация направила документы для проверки.
В департаменте архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону уточнили, что документацию по планировке территории проверили и направили компании на доработку. Обновленная документация на рассмотрение городских властей не поступала.
Говорится также, что компании предстоит разработать план благоустройства зон отдыха, примыкающих к станциям канатной дороги.
Напомним, что строительство дороги с четырьмя станциями должно было начаться в конце 2022 — начале 2023 года. Однако до сих пор единственным способом перебраться на левый берег Дона из центра города остается лишь Ворошиловский мост.
Урбанист Арсений Зайцев назвал проект канатки в Ростове провальным.