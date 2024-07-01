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Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Проект канатной дороги в Ростове направили на доработку

Проект канатной дороги в Ростове направили на доработку

1 июля 2024, 18:27
Фото: Изображение Шедеврум
Проект канатной дороги в Ростове направили на доработку
Стала известна судьба проекта канатной дороги через реку Дон в Ростове, по данным газеты «Молот» его направили на доработку.

По информации издания, подготовкой проектной документации канатной дороги через Дон занимается компания «ПК Проект». В 2023 году организация направила документы для проверки.

В департаменте архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону уточнили, что документацию по планировке территории проверили и направили компании на доработку. Обновленная документация на рассмотрение городских властей не поступала.

Говорится также, что компании предстоит разработать план благоустройства зон отдыха, примыкающих к станциям канатной дороги.

Урбанист заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон
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Напомним, что строительство дороги с четырьмя станциями должно было начаться в конце 2022 — начале 2023 года. Однако до сих пор единственным способом перебраться на левый берег Дона из центра города остается лишь Ворошиловский мост.

Урбанист Арсений Зайцев назвал проект канатки в Ростове провальным.

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