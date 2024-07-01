Производившаяся в Ростовской области семга оказалась не семгой

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Проверка документов показала, что компании изготовляли продукцию из брюшка форели. А выдавали ее за брюшко семги «холодного копчения».
Кроме того, запеченный паштет из печени индейки делали из замороженной печени и бокового шпика. Все это является нарушением.
После этого от организаций потребовали не допускать нарушений в работе. Попала ли продукция в магазины, не раскрывается.
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