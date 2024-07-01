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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Продаваемая в Ростовской области семга оказалась не семгой

Производившаяся в Ростовской области семга оказалась не семгой

1 июля 2024, 08:47
Фото: 1MI
Продаваемая в Ростовской области семга оказалась не семгой

В Ростовской области бизнесмен выдавал форель за семгу

В Ростовской области выявили нарушения при изготовлении рыбной продукции, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Проверка документов показала, что компании изготовляли продукцию из брюшка форели. А выдавали ее за брюшко семги «холодного копчения».

Кроме того, запеченный паштет из печени индейки делали из замороженной печени и бокового шпика. Все это является нарушением.

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После этого от организаций потребовали не допускать нарушений в работе. Попала ли продукция в магазины, не раскрывается.

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До этого сотни мертвых рыб прибило к берегу Таганрогского залива в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нарушения#Россельхознадзор#Происшествия#Рыбная продукция
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