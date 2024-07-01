Прокуратура проверит информацию о дефиле школьниц в купальниках в Ростове

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В субботу, 29 июня, в парке Первого мая в Ростове состоялся конкурс «Детская супермодель России», который вызвал волну гневных комментариев в Сети. Ряд телеграм-каналов опубликовали информацию о том, что участницы конкурса дефилировали в купальниках. Эти наряды ростовчане посчитали излишне откровенными.
Как сообщил РИА «Новости» представитель компании «Имидж-Элит», которая выступила в качестве организатора, в этот день в парке прошли два конкурса, один из них для девочек от 4 до 14 лет — «Детская супермодель России 2024». Эти участницы в купальниках на дефиле не выходили. Выход в купальниках проводился в рамках второго конкурса — «Лучшая модель Юга России», в котором участвовали девушке старшей возрастной группы. Он добавил, что среди зрителей, которые пришли на мероприятие, большинство были родственники девушек, а сам конкурс проводится уже 27 лет и никаких нареканий до этого не вызывал.
Тем временем в прокуратуре заявили журналистам, что надзорное ведомство проверит сообщения о конкурсе, которые распространяются в СМИ.
Ранее жительница Ростова-на-Дону попала в финал конкурса «Мисс Россия».