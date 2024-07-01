Прокуратура проверит информацию о дефиле школьниц в купальниках в Ростове

Как сообщил РИА «Новости» представитель компании «Имидж-Элит», которая выступила в качестве организатора, в этот день в парке прошли два конкурса, один из них для девочек от 4 до 14 лет — «Детская супермодель России 2024». Эти участницы в купальниках на дефиле не выходили. Выход в купальниках проводился в рамках второго конкурса — «Лучшая модель Юга России», в котором участвовали девушке старшей возрастной группы. Он добавил, что среди зрителей, которые пришли на мероприятие, большинство были родственники девушек, а сам конкурс проводится уже 27 лет и никаких нареканий до этого не вызывал.