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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Прокуратура проверит информацию о дефиле школьниц в купальниках в Ростове

Прокуратура проверит информацию о дефиле школьниц в купальниках в Ростове

1 июля 2024, 15:18
Фото: Изображение Шедеврум
Прокуратура проверит информацию о дефиле школьниц в купальниках в Ростове
Прокуратура начала проверку информации о дефиле школьниц в купальниках на конкурсе красоты в Ростове-на-Дону, пишет РИА «Новости».

В субботу, 29 июня, в парке Первого мая в Ростове состоялся конкурс «Детская супермодель России», который вызвал волну гневных комментариев в Сети. Ряд телеграм-каналов опубликовали информацию о том, что участницы конкурса дефилировали в купальниках. Эти наряды ростовчане посчитали излишне откровенными.

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Как сообщил РИА «Новости» представитель компании «Имидж-Элит», которая выступила в качестве организатора, в этот день в парке прошли два конкурса, один из них для девочек от 4 до 14 лет — «Детская супермодель России 2024». Эти участницы в купальниках на дефиле не выходили. Выход в купальниках проводился в рамках второго конкурса — «Лучшая модель Юга России», в котором участвовали девушке старшей возрастной группы. Он добавил, что среди зрителей, которые пришли на мероприятие, большинство были родственники девушек, а сам конкурс проводится уже 27 лет и никаких нареканий до этого не вызывал.

Тем временем в прокуратуре заявили журналистам, что надзорное ведомство проверит сообщения о конкурсе, которые распространяются в СМИ.

Ранее жительница Ростова-на-Дону попала в финал конкурса «Мисс Россия».

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