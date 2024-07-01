Ростовский гидрометцентр предупредил о жаре под +40 градусов

Во второй и третьей декадах июля в отдельные дни также возможны дожди с грозами, шквалистый ветер и град. Днем сохранится жаркая погода, с температурой воздуха от +27 до +35 градусов. В некоторые дни температура может подняться до +38 градусов. После дождей можно ожидать прохлады, но не на долго.