rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Ростовский гидрометцентр предупредил о жаре под +40 градусов

Ростовский гидрометцентр предупредил о жаре под +40 градусов

1 июля 2024, 07:29
Фото: Изображение Шедеврум
Ростовский гидрометцентр предупредил о жаре под +40 градусов

Начальник Ростовского гидрометцентра Назарова сообщила о жаре под +40 градусов

В июле в Ростовской области ожидается жаркая погода до +38 градусов, с кратковременными дождями, грозами, возможными шквалистыми усилениями ветра и градом, сообщила Начальник Ростовского гидрометцентра Назарова.

Как пишет «Блокнот. Ростов» со ссылкой на главу метеорологического центра в Ростовской области Елену Назарову, июле погода в Ростовской области будет в пределах нормы, но может быть меньше осадков.

Первая декада июля обещает быть жаркой, с температурой воздуха до +33 градусов, на юге региона до +36 градусов. Середина первой декады и ее завершение будут наиболее жаркими, с температурой до +39 градусов.

Стало известно, когда Ростов накроет очень сильная жара
Узнать подробнее

По словам Назаровой, в середине и к концу первой декады ожидаются кратковременные дожди с грозами, иногда дожди могут быть очень сильными.

Во второй и третьей декадах июля в отдельные дни также возможны дожди с грозами, шквалистый ветер и град. Днем сохранится жаркая погода, с температурой воздуха от +27 до +35 градусов. В некоторые дни температура может подняться до +38 градусов. После дождей можно ожидать прохлады, но не на долго.

Осадков в июле может быть ниже или примерно соответствовать норме.

Ранее сообщалось, что климат в Ростове-на-Дону сильно изменится к 2080 году, своей погодой город будет напоминать Ахсу в Азербайджане.

Читайте также:
На Ростов-на-Дону надвигается 35-градусная жараСтало известно, когда вернется сильная жара в Ростов-на-ДонуЦентр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ливень#Погода#Прогноз#Последние новости Ростова на сегодня#Погода Ростов#Ливень в Ростове#Жара в Ростове#Жара#Гидрометцентр#Сильная жара#Назарова#Тропический ливень#Аномальная жара
Подпишитесь
В Ростовской области начали массово изымать электросамокаты
Сегодня, 09:25
В Ростовской области подорожали услуги ЖКХ с 1 июля
Сегодня, 05:35
Один погиб и двое пострадали в лобовой аварии в Ростовской области
Сегодня, 05:21
Бастрыкин отреагировал на травлю врача-офтальмолога в Ростовской области
30 июня, 19:18
В Ростове-на-Дону возник жесткий дефицит билетов на поезда к морю
30 июня, 17:38