Ростовский гидрометцентр предупредил о жаре под +40 градусов

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Как пишет «Блокнот. Ростов» со ссылкой на главу метеорологического центра в Ростовской области Елену Назарову, июле погода в Ростовской области будет в пределах нормы, но может быть меньше осадков.
Первая декада июля обещает быть жаркой, с температурой воздуха до +33 градусов, на юге региона до +36 градусов. Середина первой декады и ее завершение будут наиболее жаркими, с температурой до +39 градусов.
По словам Назаровой, в середине и к концу первой декады ожидаются кратковременные дожди с грозами, иногда дожди могут быть очень сильными.
Во второй и третьей декадах июля в отдельные дни также возможны дожди с грозами, шквалистый ветер и град. Днем сохранится жаркая погода, с температурой воздуха от +27 до +35 градусов. В некоторые дни температура может подняться до +38 градусов. После дождей можно ожидать прохлады, но не на долго.
Осадков в июле может быть ниже или примерно соответствовать норме.
Ранее сообщалось, что климат в Ростове-на-Дону сильно изменится к 2080 году, своей погодой город будет напоминать Ахсу в Азербайджане.