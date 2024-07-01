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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

В Ростове-на-Дону со 2 июля ожидается 36-градусная жара

Стало известно, когда Ростов накроет очень сильная жара

1 июля 2024, 04:53
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону со 2 июля ожидается 36-градусная жара

В Ростове-на-Дону на этой неделе прогнозируют очень жаркую погоду с температурой до +36 градусов, сообщили синоптики.

В понедельник будет солнечная погода, температура поднимется до +35 градусов. Осадков в этот день ждать не стоит.

Во вторник, 2 июля, термометры покажут +36 градусов, но ожидается облачная погода. Со среды по пятницу в городе будет около +35 градусов.

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В субботу, 6 числа, вернется солнечная погода, а воздух прогреется до +36 градусов. Но с воскресенья начнутся похолодания, термометры окажутся на отметке +32 градуса.

В ночь на субботу пройдут дожди, которые завершатся ближе к утру. В это время температура опустится до +22 градусов.

Ранее огромная ветка из-за сильного ветра рухнула на иномарку ее в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Температура#Синоптики
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