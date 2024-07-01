Стало известно, когда Ростов накроет очень сильная жара

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В понедельник будет солнечная погода, температура поднимется до +35 градусов. Осадков в этот день ждать не стоит.
Во вторник, 2 июля, термометры покажут +36 градусов, но ожидается облачная погода. Со среды по пятницу в городе будет около +35 градусов.
В субботу, 6 числа, вернется солнечная погода, а воздух прогреется до +36 градусов. Но с воскресенья начнутся похолодания, термометры окажутся на отметке +32 градуса.
В ночь на субботу пройдут дожди, которые завершатся ближе к утру. В это время температура опустится до +22 градусов.
Ранее огромная ветка из-за сильного ветра рухнула на иномарку ее в Ростове-на-Дону.