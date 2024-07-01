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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Климатолог Иопша рассказал о спаде жары в Ростовской области

Стало известно, когда спадет изнуряющая жара в Ростовской области

1 июля 2024, 16:56
Фото: Изображение Midjourney
Климатолог Иопша рассказал о спаде жары в Ростовской области

Климатолог Иопша рассказал, когда спадет изнуряющая жара в Ростовской области

В Ростовской области ожидается спад аномальной жары, сообщает «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» с отсылкой на кандидата географических наук Александра Иопшу.

Климатолог рассказал, что на этой недели температура воздуха будет превышать +36 градусов. Однако в пятницу в Ростовскую область придет циклон, который собьет жару. Так, в субботу и воскресенье столбики термометров немного опустятся.

Кроме того, эксперт спрогнозировал высокую вероятность образования осадков. Однако дожди будут продолжаться максимум пару дней. Из-за этого в донском регионе будет влажно и душно.

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Иопша отметил, что температура в июле не превысит нормальных значений.

Ранее стала известна погода на весь июль 2024 года. Синоптики обещают жару под +40 градусов.

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