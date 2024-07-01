Стало известно, когда спадет изнуряющая жара в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Климатолог рассказал, что на этой недели температура воздуха будет превышать +36 градусов. Однако в пятницу в Ростовскую область придет циклон, который собьет жару. Так, в субботу и воскресенье столбики термометров немного опустятся.
Кроме того, эксперт спрогнозировал высокую вероятность образования осадков. Однако дожди будут продолжаться максимум пару дней. Из-за этого в донском регионе будет влажно и душно.
Иопша отметил, что температура в июле не превысит нормальных значений.
Ранее стала известна погода на весь июль 2024 года. Синоптики обещают жару под +40 градусов.