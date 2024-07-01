Стоимость коттеджей в Ростове-на-Дону достигла 20 млн рублей

Многие люди считают, что на даче должна быть обязательно баня, и за последний год их продажи выросли на 18%. В среднем, бани покупали за 218 тысяч рублей. Основную часть предложений занимают бани из бруса, стоимость которых начинается от 200 до 300 тысяч рублей.