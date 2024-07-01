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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Стоимость коттеджей в Ростове-на-Дону достигла 20 млн рублей

Стоимость коттеджей в Ростове-на-Дону достигла 20 млн рублей

1 июля 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону стоимость готового коттеджа может достигать 20 миллионов рублей, сообщает Avito.

Местные жители активно приобретают различные постройки на дачу, в том числе веранды, беседки и бани.

Продажи готовых домов заметно выросли за год. Цены зависят от размера строения, применяемых материалов и производителя: например, бытовка в среднем стоит 50 тысяч рублей, а на коттедж площадью свыше 350 квадратов придется уже потратить около 20 миллионов рублей.

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Многие люди считают, что на даче должна быть обязательно баня, и за последний год их продажи выросли на 18%. В среднем, бани покупали за 218 тысяч рублей. Основную часть предложений занимают бани из бруса, стоимость которых начинается от 200 до 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что жители Ростова массово скупают крохотные квартиры в новостройках.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Продажи#Коттеджи
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