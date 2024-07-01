Учёные выяснили, почему Марс ежедневно трясёт

Наша планета также ежедневно подвергается метеоритным атакам. Однако атмосфера Земли гораздо плотнее, чем у Марса, поэтому летящие на нашу планету метеориты чаще всего сгорают, не долетая до поверхности. А вот в случае с Марсом они обычно ударяются о поверхность.