Учёные выяснили, почему Марс ежедневно трясёт

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Исследовательская группа совместила сейсмоданные со сделанными с орбиты Марса снимками. Полученные результаты были собраны в материал, опубликованный в научном издании Nature Astronomy, пишет newkhakasiya.online.
Ранее при помощи специального аппарата удалось идентифицировать 6 сейсмических событий как метеоритные удары. Учёные рассказали, что, попадая в атмосферу, такие объекты издают характерный звук — «стрекочут». Уже насчитали 80 подобных случаев — это очень высокая частота.
Наша планета также ежедневно подвергается метеоритным атакам. Однако атмосфера Земли гораздо плотнее, чем у Марса, поэтому летящие на нашу планету метеориты чаще всего сгорают, не долетая до поверхности. А вот в случае с Марсом они обычно ударяются о поверхность.
Отмечается, что плотность и размер кратеров от метеоритных ударов позволяют учёным понимать возраст разных регионов планет. При этом на Марсе есть регионы «молодые» и «старые».
Последние данные говорят о том, что примерно раз в день на Красной планете образуется кратер диаметром 8 метров и раз в месяц падают объекты, образующие кратер диаметром 30 метров.
Учёные заявили о пользе таких исследований, так как в будущем они помогут сделать работу людей и механизмов на Марсе более безопасной.
Сейчас учёные намерены подключить нейросети для поиска новых кратеров и идентификации сейсмических событий.