Уголовное дело заведут из-за задыхающихся ростовчан

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Речь идет о полигоне ТБО «Западный», из-за испарений с которого задыхаются местные жители. В 2019 году этот участок отдали в аренду компании «Чистый город», которой разрешили здесь разместить отходы на срок не более 11 месяцев.
Однако организация продолжает пользоваться этой землей. Все это доставляет неудобства местным жителям.
Теперь глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.
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До этого неизвестные слили странную жидкость из грузовика в рощу на Западном в донской столице.