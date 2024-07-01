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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Уголовное дело заведут из-за мусорного полигона в Ростове-на-Дону

Уголовное дело заведут из-за задыхающихся ростовчан

1 июля 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney

Уголовное дело заведут из-за мусорного полигона в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону возбудят уголовное дело из-за мусорного полигона, сообщили в региональном УСКР.

Речь идет о полигоне ТБО «Западный», из-за испарений с которого задыхаются местные жители. В 2019 году этот участок отдали в аренду компании «Чистый город», которой разрешили здесь разместить отходы на срок не более 11 месяцев.

Однако организация продолжает пользоваться этой землей. Все это доставляет неудобства местным жителям.

Теперь глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

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До этого неизвестные слили странную жидкость из грузовика в рощу на Западном в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Свалка#Уголовное дело#Земельный участок#Происшествия
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