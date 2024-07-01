Укравший у банков 87 миллионов житель Ростова пойдет под суд

34-летний житель Ростовской области обвиняется в незаконной банковской деятельности. Мужчина на протяжении пяти лет до ноября 2018 года в составе преступной группы направлял в кредитные организации, используя реквизиты фирм-однодневок. За все это время он подготовил и отправил в банки более пяти тысяч фиктивных документов, благодаря которым у него получилось вывести свыше 87 миллионов рублей.