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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинение банковскому мошеннику

Укравший у банков 87 миллионов житель Ростова пойдет под суд

1 июля 2024, 18:02
Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинение банковскому мошеннику
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинение по делу о незаконной банковской деятельности, благодаря которой местному жителю удалось вывести больше 87 миллионов рублей и сбежать за границу, сообщает региональное ведомство.

34-летний житель Ростовской области обвиняется в незаконной банковской деятельности. Мужчина на протяжении пяти лет до ноября 2018 года в составе преступной группы направлял в кредитные организации, используя реквизиты фирм-однодневок. За все это время он подготовил и отправил в банки более пяти тысяч фиктивных документов, благодаря которым у него получилось вывести свыше 87 миллионов рублей.

Мужчина долгое время находился в бегах. Его объявили в международный розыск и задержали только в мае 2024 года.

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Он обвиняется по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ и части 2 статьи 187 УК РФ. Дело направлено в суд по рассмотрения по существу.

Ранее стало известно, что ростовский предприниматель заплатит штраф «Союзмультфильму» за использование образа Чебурашки.

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