Укравший у банков 87 миллионов житель Ростова пойдет под суд

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
34-летний житель Ростовской области обвиняется в незаконной банковской деятельности. Мужчина на протяжении пяти лет до ноября 2018 года в составе преступной группы направлял в кредитные организации, используя реквизиты фирм-однодневок. За все это время он подготовил и отправил в банки более пяти тысяч фиктивных документов, благодаря которым у него получилось вывести свыше 87 миллионов рублей.
Мужчина долгое время находился в бегах. Его объявили в международный розыск и задержали только в мае 2024 года.
Он обвиняется по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ и части 2 статьи 187 УК РФ. Дело направлено в суд по рассмотрения по существу.
Ранее стало известно, что ростовский предприниматель заплатит штраф «Союзмультфильму» за использование образа Чебурашки.