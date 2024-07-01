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Posted Сегодня, 19:24

Published Сегодня, 19:24

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

В Ростове 16-летнего подростка осудят за ДТП, повлекшее смерть 6-летнего мальчика

В Ростове 16-летнего подростка осудят за ДТП с погибшим ребенком

1 июля 2024, 19:24
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове 16-летнего подростка осудят за ДТП, повлекшее смерть 6-летнего мальчика
В Ростове-на-Дону пройдет суд над подростком, по вине которого в ДТП погиб шестилетний ребенок, сообщает областной Следком.

Напомним, что в мае этого года 16-летний парень взял отцовскую машину и решил покататься на ней по городу. С ним за компанию проехал 6-летний племянник. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Подросток не пострадал и сбежал с места ДТП. А вот ребенок получил серьезные травмы. Врачи пытались спасти его, но маленький пассажир скончался в больнице.

Сотрудники следственного комитета допросили обвиняемого. Он полностью признал свою вину. Подростка заключили под стражу.

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Следователями была собрана достаточная доказательственная база, утверждено обвинительное заключение и дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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