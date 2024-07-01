В Ростове 16-летнего подростка осудят за ДТП с погибшим ребенком

Напомним, что в мае этого года 16-летний парень взял отцовскую машину и решил покататься на ней по городу. С ним за компанию проехал 6-летний племянник. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Подросток не пострадал и сбежал с места ДТП. А вот ребенок получил серьезные травмы. Врачи пытались спасти его, но маленький пассажир скончался в больнице.