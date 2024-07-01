В Ростове 16-летнего подростка осудят за ДТП с погибшим ребенком

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Напомним, что в мае этого года 16-летний парень взял отцовскую машину и решил покататься на ней по городу. С ним за компанию проехал 6-летний племянник. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Подросток не пострадал и сбежал с места ДТП. А вот ребенок получил серьезные травмы. Врачи пытались спасти его, но маленький пассажир скончался в больнице.
Сотрудники следственного комитета допросили обвиняемого. Он полностью признал свою вину. Подростка заключили под стражу.
Следователями была собрана достаточная доказательственная база, утверждено обвинительное заключение и дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
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