В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта построят филармонию и театр

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
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Updated Сегодня, 12:57
В правительстве донского региона состоялось совещание во главе с губернатором Василием Голубевым. Руководители доложили о ходе строительных работ на территории старого аэропорта.
Так, в рамках реализации проекта застройки «Нового Ростова» государственная экспертиза согласовала задания на проектирование концертного зала, он же филармония на две тысячи мес, и Ростовского государственного театра кукол имени В. С. Былкова.
Отметим, что помимо этого могут появиться детская библиотека, выставочный зал и специальная библиотека для слепых.
Кроме того, намечено строительство четырех медучреждений, шести спортивных комплексов, а также других соцобъектов.
Ранее новостройки в Ростове подорожали на 100% за три года.
До этого в Ростове запретили размещать навесы на фасадах объектов культурного наследия города