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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Ростове-на-Дону на территории «Новый Ростов» построят филармонию и театр

В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта построят филармонию и театр

1 июля 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону на территории «Новый Ростов» построят филармонию и театр
В Ростове-на-Дону в рамках реализации проекта развития территории «Новый Ростов» возведут театр и филармонию, сообщает правительство Ростовской области.

В правительстве донского региона состоялось совещание во главе с губернатором Василием Голубевым. Руководители доложили о ходе строительных работ на территории старого аэропорта.

Так, в рамках реализации проекта застройки «Нового Ростова» государственная экспертиза согласовала задания на проектирование концертного зала, он же филармония на две тысячи мес, и Ростовского государственного театра кукол имени В. С. Былкова.

Отметим, что помимо этого могут появиться детская библиотека, выставочный зал и специальная библиотека для слепых.

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Кроме того, намечено строительство четырех медучреждений, шести спортивных комплексов, а также других соцобъектов.

Ранее новостройки в Ростове подорожали на 100% за три года.

До этого в Ростове запретили размещать навесы на фасадах объектов культурного наследия города

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