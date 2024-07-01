В Ростове-на-Дону пять часов оперировали ребенка, которого переехал КамАЗ

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
В ОДКБ попал 12-летний мальчик. Он ехал по автодороге на самокате и попал под КамАЗ. Ребенку потребовалась экстренная операция. У школьника был открытый перелом плечевой кости и отростка правой лопатки со смещением, травмы головы и грудной клетки, ушиб мозга и правого легкого, а также обширные скальпированные раны на правой руке и ноге. Грузовик просто содрал огромные куски кожи мальчика.
На протяжении пяти часов врачи оперировали пострадавшего. За это время ему вставили металлические конструкции, хирургически обработали раны и трансплантировали кожу. Все прошло успешно.
Врачи отметили, что 2-3% кожи не прижились после операции, однако это неплохой результат для таких ран. Ребенка выхаживали более месяца. Сейчас мальчика уже выписали.
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До этого стало известно, что ждет ростовчан из-за нехватки врачей.