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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

В Ростове-на-Дону прооперировали ребенка, которого переехал КамАЗ

В Ростове-на-Дону пять часов оперировали ребенка, которого переехал КамАЗ

1 июля 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону прооперировали ребенка, которого переехал КамАЗ
В Ростове-на-Дону хирурги спасли ребенка, который попал под колеса КамАЗа. Операция длилась пять часов, сообщает Областная детская клиническая больница.

В ОДКБ попал 12-летний мальчик. Он ехал по автодороге на самокате и попал под КамАЗ. Ребенку потребовалась экстренная операция. У школьника был открытый перелом плечевой кости и отростка правой лопатки со смещением, травмы головы и грудной клетки, ушиб мозга и правого легкого, а также обширные скальпированные раны на правой руке и ноге. Грузовик просто содрал огромные куски кожи мальчика.

На протяжении пяти часов врачи оперировали пострадавшего. За это время ему вставили металлические конструкции, хирургически обработали раны и трансплантировали кожу. Все прошло успешно.

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Врачи отметили, что 2-3% кожи не прижились после операции, однако это неплохой результат для таких ран. Ребенка выхаживали более месяца. Сейчас мальчика уже выписали.

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До этого стало известно, что ждет ростовчан из-за нехватки врачей.

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