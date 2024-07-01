В Ростове-на-Дону пять часов оперировали ребенка, которого переехал КамАЗ

В ОДКБ попал 12-летний мальчик. Он ехал по автодороге на самокате и попал под КамАЗ. Ребенку потребовалась экстренная операция. У школьника был открытый перелом плечевой кости и отростка правой лопатки со смещением, травмы головы и грудной клетки, ушиб мозга и правого легкого, а также обширные скальпированные раны на правой руке и ноге. Грузовик просто содрал огромные куски кожи мальчика.