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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В Ростове-на-Дону завершился ремонт Западного моста

В Ростове-на-Дону завершился ремонт Западного моста

1 июля 2024, 14:40
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону завершился ремонт Западного моста
В Ростове-на-Дону завершились ремонтные работы на мосту, который находится на Западном обходе, сообщает администрация города в телеграм-канале.

В донской столице завершили ремонт Западного моста протяженностью 750 метров. Дорожные службы сняли старое асфальтовое покрытие выполнили текстурирование поверхности проезжей части и уложили новый слой.

В данный момент проводится приемка выполненных работ. После этого будет нанесена дорожная разметка термопастой.

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Напомним, что дорожники планировали закончить все работы к концу июня этого года. Движение по мосту уже восстановлено.

Ранее власти Ростова пообещали отремонтировать большинство дорог ориентировочно к 2035 году.

До этого стало известно, что часть дорог на Сельмаше в Ростове-на-Дону будут перекрывать по ночам для транспорта и пешеходов

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