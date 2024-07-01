В Ростове-на-Дону завершился ремонт Западного моста

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В донской столице завершили ремонт Западного моста протяженностью 750 метров. Дорожные службы сняли старое асфальтовое покрытие выполнили текстурирование поверхности проезжей части и уложили новый слой.
В данный момент проводится приемка выполненных работ. После этого будет нанесена дорожная разметка термопастой.
Напомним, что дорожники планировали закончить все работы к концу июня этого года. Движение по мосту уже восстановлено.
Ранее власти Ростова пообещали отремонтировать большинство дорог ориентировочно к 2035 году.
До этого стало известно, что часть дорог на Сельмаше в Ростове-на-Дону будут перекрывать по ночам для транспорта и пешеходов