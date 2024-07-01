В Ростовской области начали массово изымать электросамокаты

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Речь идет о пунктах проката, которые с нарушением работают на муниципальной земле. Чтобы все было законно, необходимо оформить документы.
Сити-менеджер рассказал, что процедура проста, и все стороны только выигрывают от этого. Владелец проката использует землю на законных основаниях, пользователи транспорта получают уверенность в его надежности.
«Несмотря на предупреждения, предприниматели пренебрегают оформлением разрешений, и муниципалитет был вынужден приступить к изъятию транспортных средств», — уточнил Фатеев.
Отмечается, что за неделю изъяли 49 самокатов. Местных жителей призвали соблюдать правила и напомнили, что можно набирать скорость не более 25 километров в час.
Ранее стало известно, что зоны парковки для самокатов появятся в Ростове.