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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Таганроге власти начали изымать электросамокаты

В Ростовской области начали массово изымать электросамокаты

1 июля 2024, 09:25
Фото: 1MI

В Таганроге власти начали изымать электросамокаты

В Таганроге проводятся рейды по изъятию электросамокатов, которые оставили на улице с нарушением, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Речь идет о пунктах проката, которые с нарушением работают на муниципальной земле. Чтобы все было законно, необходимо оформить документы.

Сити-менеджер рассказал, что процедура проста, и все стороны только выигрывают от этого. Владелец проката использует землю на законных основаниях, пользователи транспорта получают уверенность в его надежности.

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«Несмотря на предупреждения, предприниматели пренебрегают оформлением разрешений, и муниципалитет был вынужден приступить к изъятию транспортных средств», — уточнил Фатеев.

Отмечается, что за неделю изъяли 49 самокатов. Местных жителей призвали соблюдать правила и напомнили, что можно набирать скорость не более 25 километров в час.

Ранее стало известно, что зоны парковки для самокатов появятся в Ростове.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Таганрог#Электросамокаты#Нарушения#Прокат
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