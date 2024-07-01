В Ростовской области подорожали услуги ЖКХ с 1 июля

Стоимость электроэнергии в среднем увеличилась на 9%. Горожане будут оплачивать 5,24 рубля за киловатт-час в рамках социальной нормы и 7,32 рубля сверх этого показателя. Для жителей домов с электроплитами и сельских районов тариф составляет 3,67 рубля за киловатт-час в пределах соцнормы и 5,12 рубля за киловатт-час при превышении нормы.