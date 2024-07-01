В Ростовской области подорожали услуги ЖКХ с 1 июля

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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С 1 июля увеличились расценки на воду. Общего тарифа для региона нет, цены устанавливаются водоснабжающими организациями. В среднем придется платить больше на 9,5%.
Стоимость электроэнергии в среднем увеличилась на 9%. Горожане будут оплачивать 5,24 рубля за киловатт-час в рамках социальной нормы и 7,32 рубля сверх этого показателя. Для жителей домов с электроплитами и сельских районов тариф составляет 3,67 рубля за киловатт-час в пределах соцнормы и 5,12 рубля за киловатт-час при превышении нормы.
Стоимость газа выросла до 10,7% в зависимости от его применения. Жители квартир, где есть газовые плиты, будут платить 8,3 рубля за кубический метр, а владельцы домов с газовыми водонагревателями — 8,19 рубля.
Ранее стало известно, что новостройки в донской столице подорожали на 100% за три года.