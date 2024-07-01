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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

В Ростовской области подорожали услуги ЖКХ с 1 июля

В Ростовской области подорожали услуги ЖКХ с 1 июля

1 июля 2024, 05:35
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области с понедельник, 1 июля, подняли тарифы на услуги ЖКХ.

С 1 июля увеличились расценки на воду. Общего тарифа для региона нет, цены устанавливаются водоснабжающими организациями. В среднем придется платить больше на 9,5%.

Стоимость электроэнергии в среднем увеличилась на 9%. Горожане будут оплачивать 5,24 рубля за киловатт-час в рамках социальной нормы и 7,32 рубля сверх этого показателя. Для жителей домов с электроплитами и сельских районов тариф составляет 3,67 рубля за киловатт-час в пределах соцнормы и 5,12 рубля за киловатт-час при превышении нормы.

Стало известно, какие услуги ЖКХ подорожают в Ростовской области с 1 июля
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Стоимость газа выросла до 10,7% в зависимости от его применения. Жители квартир, где есть газовые плиты, будут платить 8,3 рубля за кубический метр, а владельцы домов с газовыми водонагревателями — 8,19 рубля.

Ранее стало известно, что новостройки в донской столице подорожали на 100% за три года.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ЖКХ#Тарифы#Электроэнергия#Вода
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