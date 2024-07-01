В Ростовской области при загадочных обстоятельствах умер спортивный активист

Новость о смерти Романа стала для многих шоком. Никто не мог подумать, что он уйдет из жизни так рано. На теле мужчины не нашли никаких следов насилия. Причину внезапной смерти пока не удалось установить. Однако есть предположение, что на это могла повлиять недавно полученная травма.