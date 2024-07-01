В Ростовской области при загадочных обстоятельствах умер спортивный активист

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Гуково умер 40-летний Роман Бутузов. Мужчина был активным и жизнерадостным горожанином, которого знал почти весь город. Житель Ростовской области любил спорт, мотоциклы и всегда принимал участие в забегах.
Новость о смерти Романа стала для многих шоком. Никто не мог подумать, что он уйдет из жизни так рано. На теле мужчины не нашли никаких следов насилия. Причину внезапной смерти пока не удалось установить. Однако есть предположение, что на это могла повлиять недавно полученная травма.
Отметим, что у Романа осталась дочь и жена. Похороны пройдут уже 1 июля.
Ранее в больнице Ростовской области произошло убийство. Пациент убил своего соседа по палате из-за игры в нарды.