В водоемах на границе с Ростовской областью нашли холероподобный вибрион

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Речь идет о реках Кальминус и Кальчик, которые впадают в Азовское море, а также о морском пляже. Проведенные исследования и протоколы испытаний на холеру в водоемах, реках и морской воде в черте городского округа Мариуполь показали присутствие в воде холероподобного вибриона.
Медики не рекомендовали местным жителям купаться в реке Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, в реке Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, а также в районе морского пляжа у судоремонтного завода. При этом отмечается, что холероподобный вибрион отношения к самой холере не имеет, но может вызывать диарею, резкое ухудшение самочувствия, рвоту, лихорадку, озноб, боль и спазмы в животе.
Ранее жители Ростовской области рассказали о подозрительной субстанции в Азовском море. Нечто окрасило воду в ярко-зеленый цвет.