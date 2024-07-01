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Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

В водоемах на границе с Ростовской областью нашли холероподобный вибрион

В водоемах на границе с Ростовской областью нашли холероподобный вибрион

1 июля 2024, 16:54
Фото: 1MI
В водоемах на границе с Ростовской областью нашли холероподобный вибрион
В водоемах в черте города Мариуполя обнаружили холероподобный вибрион, сообщили городские власти.

Речь идет о реках Кальминус и Кальчик, которые впадают в Азовское море, а также о морском пляже. Проведенные исследования и протоколы испытаний на холеру в водоемах, реках и морской воде в черте городского округа Мариуполь показали присутствие в воде холероподобного вибриона.

Медики не рекомендовали местным жителям купаться в реке Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, в реке Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, а также в районе морского пляжа у судоремонтного завода. При этом отмечается, что холероподобный вибрион отношения к самой холере не имеет, но может вызывать диарею, резкое ухудшение самочувствия, рвоту, лихорадку, озноб, боль и спазмы в животе.

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Ранее жители Ростовской области рассказали о подозрительной субстанции в Азовском море. Нечто окрасило воду в ярко-зеленый цвет.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Вода#Опасность#Кишечные инфекции#Бактерии#Реки#Качество воды#Вибрион холеры
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