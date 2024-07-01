В водоемах на границе с Ростовской областью нашли холероподобный вибрион

Медики не рекомендовали местным жителям купаться в реке Кальмиус в районе поселка Садки и Пост-моста, в реке Кальчик в районе старого здания тубдиспансера, а также в районе морского пляжа у судоремонтного завода. При этом отмечается, что холероподобный вибрион отношения к самой холере не имеет, но может вызывать диарею, резкое ухудшение самочувствия, рвоту, лихорадку, озноб, боль и спазмы в животе.