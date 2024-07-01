Жителей Ростовской области пугают гигантские осы и высокие цены на услуги ЖКХ

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
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Updated Сегодня, 17:43
В Ростовской области выявили нарушение при изготовлении рыбной продукции. Проверка документов показала, что предприятие производило товары из брюшины форели, но продавало, как семгу холодного копчения.
Помимо этого, компания делала запеченный паштет из печени индейки из замороженной печени и шпика. Это также является отклонением от нормы.
Организации сделали предупреждение и потребовали соблюдать необходимые нормы. Информация о том продавалась ли эта продукция в магазинах, не раскрывается.
Ростовскую область могут заполонить огромные осы, которые атакуют Москву и Подмосковье. Насекомых более трех сантиметров в длину заметили в столице России. Зоолог рассказала, что сколии-гиганты также живут и на Дону.
Дело в том, что данный вид крупных ос обитает преимущественно на юге. В Москве сколии-гиганты появились из-за резкого потепления. В то время как в Ростовской области смена сезонов происходила более плавно. Из-за этого местные жители не замечают этих насекомых, которые и так живут здесь всегда.
С 1 июля в Ростовской области выросли тарифы на услуги ЖКХ. Так, за воду придется платить примерно на 9,5% больше. Однако точную цену устанавливают сами водоснабжающие организации. Стоимость электричества увеличится на 9%, а газа на 10%.
Теперь жители донского региона будут отдавать за электроэнергию 5,24 рубля за киловатт-час в рамках социальной нормы и 7,32 рубля сверх этого показателя. Жителям домов с электроплитами и сельским районам придется платить по 3,67 рубля за киловатт-час в пределах соцнормы и 5,12 рубля за киловатт-час при превышении нормы.
Жителям квартир газ обойдется в 8,3 рубля за кубический метр, а домовладельцам с газовыми водонагревателями — 8,19 рубля.