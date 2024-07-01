Жителей Ростовской области пугают гигантские осы и высокие цены на услуги ЖКХ

Дело в том, что данный вид крупных ос обитает преимущественно на юге. В Москве сколии-гиганты появились из-за резкого потепления. В то время как в Ростовской области смена сезонов происходила более плавно. Из-за этого местные жители не замечают этих насекомых, которые и так живут здесь всегда.