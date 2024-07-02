Бассейны начали массово скупать в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Эксперты заявили о рекордном спросе у ростовчан на бассейны, чаны и купели. Продажи товаров для купания, а также для бани и сауны в Ростове-на-Дону в общей сложности выросли в 27 раз.
Наибольшей популярностью пользуются обычные каркасные бассейны. Спрос на них за месяц вырос в 15 раз. На каркасные бассейны приходится 33% от всех продаж в этом сегменте. Еще 9% от всего объема продаж занимают надувные бассейны, а 8% — на купели. 1% занимают банные чаны, а все остальное приходится на продажи устройств и химии по уходу за бассейнами — специальные пылесосы, хлор, перекись и прочее.
Что касается цен, то за новый каркасный бассейн придется отдать до 20 тысяч рублей. В ресейле он будет стоить около 12 тысяч рублей. Гораздо ниже цены на надувные бассейны. Новый обойдется в три тысячи рублей. С рук надувной бассейн выйдет в стоимости не больше двух тысяч рублей.
Тем временем синоптик Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре в июле в Ростовской области.