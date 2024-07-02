Бассейны начали массово скупать в Ростове-на-Дону

Наибольшей популярностью пользуются обычные каркасные бассейны. Спрос на них за месяц вырос в 15 раз. На каркасные бассейны приходится 33% от всех продаж в этом сегменте. Еще 9% от всего объема продаж занимают надувные бассейны, а 8% — на купели. 1% занимают банные чаны, а все остальное приходится на продажи устройств и химии по уходу за бассейнами — специальные пылесосы, хлор, перекись и прочее.