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Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Чему могут научить герои Диснея?

Чему могут научить герои Диснея?

2 июля 2024, 06:43
Фото: Изображение Шедеврум
Чему могут научить герои Диснея?
Диснеевские мультфильмы учат не жить прошлым, оставаться верным себе, высказывать свое мнение, не переставать мечтать и не доверять первому впечатлению, пишет newia.ru.

Диснеевские мультфильмы обожают и дети, и взрослые. В них часто раскрываются темы любви, преданности, борьбы между добром и злом. Издание пишет, что некоторые уроки можно извлечь из сказочных историй, только став старше.

Например, в диснеевских фильмах часто звучит идея не зацикливаться на прошлом, когда люди годами сожалеют о каких-то поступках или событиях, им это часто мешает радоваться жизни и двигаться вперед. Например, Симба из мультфильма «Король Лев» опасался вернуться домой лишь потому, что боялся, что его семья отвергнет его из-за случившегося с отцом. Он поддался страху и постоянно стремился уйти от проблем. Важно уметь принимать себя и не испытывать постоянный страх перед прошлыми ошибками.

Кроме того, Дисней учит любить и принимать себя таким, какой вы есть, жить в гармонии с самим собой. Известные анимационные персонажи Микки и Минни поют о том, насколько важно оставаться самими собой. Эльза из «Холодного сердца» обрела счастье лишь когда начала гордиться своими магическими способностями, а не скрывать их от окружающих.

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Также диснееевские герои не боятся высказывать свое мнение и борются за свои убеждения.

Принцесса Жасмин из «Аладдина» отважно защищает свое право на самостоятельность. Мерида из «Холодного сердца» не позволяет никому контролировать ее. Она защищает все, что ценит, с отчаянной откровенностью и решимостью.

Персонажи Диснея не перестают мечтать и именно благодаря этому открывают новые возможности для достижения целей. Робкая Рапунцель решила преодолеть свой страх и покинуть башню ради своей мечты. Она отважно шла вперед и воплотила свои мечты в жизнь.

А еще герои мульфильмов учат нас не верить первому впечатлению. Ведь зло часто маскируется под видом добра. Белль из «Красавица и Чудовище» узнала истинную сущность заколдованного принца. Урсула из «Русалочки», несмотря на прекрасный голос, оказалась коварной и безжалостной.

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#Общество#Культура#Кино#Мультфильм
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